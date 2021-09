PAZ MARTÍNEZ COMIENZA A CELEBRAR SU MEDIO SIGLO MUSICAL

27/09/2021 - 21:41 Pura Vida

Luego de cuatro años, Paz Martínez vuelve con "Ciclos", un nuevo material de canciones inéditas, las que junto a un recorrido por su extenso repertorio plagado de grandes éxitos, lo acompañarán sobre el escenario de "El Templo, Espacio Cultural" desde el cual brindará su primer show por streaming, el próximo 16 de octubre, a las 21, en el marco de la celebración por sus 50 años con la música.

"Traigo un puñado de nuevas canciones, con un sonido minimalista, pero con la emoción que late en cada una de las historias que escribo y canto", adelantó Paz Martínez en la entrevista exclusiva que mantuvo con EL LIBERAL a través de zoom.

A propósito de este medio siglo como cantante y compositor, ¿confiesa que ha vivido?

Si he vivido, y si Dios lo permite tengo más todavía. En cuanto a la realización, estoy muy feliz porque está comprobado que si le ponés energía y fuerza, voluntad y mucho trabajo, los sueños se convierten en realidad. Estoy muy feliz. Para una persona que llegó de San Miguel de Tucumán a Buenos Aires, al pueblo de Ezeiza que ahora es ciudad... Yo vivía en un lugar que se llamaba Villa Guillermina, en Ezeiza, con calles de tierra, hasta de repente encontrarme caminando por las calles de Tokio. Entonces me decía ´muchacho, has recorrido un largo camino´, y si Dios lo permite, habrá más por delante. El otro día caminando por el lugar adonde vivimos, me di vuelta y vi un camino largo, y como ninguno de nosotros tenemos la facultad de saber cuánto nos queda por delante, cuando llegué a mi casa, esa imagen y esas ideas me llevaron al lugar adonde tengo mis papeles y empecé a escribir una canción con respecto a eso.

¿Esa canción estará en su nuevo trabajo?

No, la empecé a escribir y la terminé de escribir caminando. Yo escribo porque tengo la misma necesidad que la de respirar. "Ciclos", el trabajo nuevo, tiene canciones en las que le sigo cantando al amor, y sin perder el eje, de repente hay entre ellas, una en la que hablo de un amor que yo no conocía, un amor que nos pegó muy fuerte a mi mujer y a mí, y a todos los que transitan por la etapa de ser abuelo. Pero no tenía pensado escribirle una canción. Es más, cuando me preguntaron en una entrevista, mientras recorría canales de televisión, dije que el que tenía que escribírsela era el padre, Mariano, que además es un muy buen compositor. Pero ese día, alguien que estaba allí se despidió diciendo, "chau, buena vida", y a mí me pareció algo muy lindo para desarrollarlo en una canción. Escribí, y cuando se la mostré a mi mujer que es la primera que lee todo lo que compongo, me hizo caer en cuenta que sin querer le había escrito una canción para nuestro primer nieto. El tema se llama "Que sea de amor", y por recomendación de Teresa Parodi, a quien también se la hice leer, lleva como un subtítulo que dice "Palabras para mi nieto". Todos los abuelos van a tomar esa canción como si fuera para sus nietos. Aún no está en las plataformas, ya lo hará.

¿Qué sensaciones le genera que sus composiciones tengan vuelo propio y hayan trascendido siendo interpretadas por voces nacionales e internacionales?

Esto me hace acordar a una frase de Gabriel García Márquez, que decía que uno escribe para que lo quieran, y en realidad todo lo que hacemos es para tener la aceptación de los demás, para que nos quieran. Yo me siento honrado de que mis canciones hayan tenido vuelo propio.

Su nuevo material llegará por streaming, el primero que ofrecerá tras superar su temor a que la plataforma "se colgara".