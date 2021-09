Ángela y Leonor le apuntan al público

29/09/2021 - 21:05 Pura Vida

El debut de la cantante Ángela Leiva en una telenovela no está siendo una experiencia tan grata en cuanto a las críticas, ya que cada episodio de "La 1-5/18" desata en la redes sociales una serie de memes y descalificaciones. Sin embargo, tanto ella como la actriz Leonor Manso, de larga trayectoria en la televisión le hacen frente a esa oleada y defienden la producción argentina.

"Nosotros somos jodidos como críticos, yo soy espectadora de muchas novelas, somos jodidos siempre con las ficciones nacionales. En 'Avenida Brasil' había pobreza y ricachones y a todos les gustaba", dijo Ángela en el programa radial "Mosquita Muerta". Y agregó: "Yo me crié en un barrio popular, sé lo que es la pobreza. La gente se queja porque a veces cuesta ver la realidad y ¿por qué está mal contar una historia de amor en una villa? creo que lo que molesta es la cruda realidad. No se está romantizando la villa, se está contando amor en la villa, si siempre se contaron historias de amor de ricachones".

Al respecto, Leonor Manso remarcó. "Me parece que no tiene nada que ver. No es un romanticismo. Fuimos a grabar varias veces a la villa y yo creo que reproduce muy bien el programa el mundo que se vive. Son resentidos, nada les gusta", expresó en referencia a quienes critican la tira.

Por otra parte, Leiva reveló que había hecho el casting para otro proyecto, pero que la reservaron para esta novela.