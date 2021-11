LA SEGUNDA GRAN NOCHE DE TELEFÉ REUNIRÁ HOY A MARLEY Y SUSANA

08/11/2021 - 23:38 Pura Vida

La televisión es dinámica y la vida del conductor Alejandro "Marley" Wiebe también, más ahora que volvió a armar las valijas y a viajar para estrenar una nueva temporada de "Por el mundo", que regresa esta noche a la pantalla de Telefé, y a Canal 7 de Santiago del Estero, treinta minutos después de la medianoche, con una propuesta renovada que lo llevará a recorrer no solo destinos turísticos internacionales sino también a visitar la Argentina, como ya lo hizo en la breve experiencia que tuvo durante la pandemia de coronavirus, cuando salir del país resultaba imposible.

"Preparate. El mundo vuelve a temblar. Ya nada será igual. Vuelve por el mundo con su nueva temporada. En vivo con destinos de película. Todos los días con grandes estrellas invitadas", anunciaba el canal de las pelotitas en sus redes sociales antes de que se supiera que Susana Giménez sería su primer invitada.

Esta noche, Marley y la estrella de la televisión argentina pasearán por Miami, imágenes que el conductor ya fue compartiendo en sus redes como una suerte de backstage del programa, como la "perlita" que trascendió sobre el imprevisto fashionista de Susana. "Me mandé a hacer el ruedo del pantalón porque me quedaba largo. Si no llego al martes (por hoy) es porque no está listo el pantalón", se la escucha contarle a Marley mientras se trasladan en un lujoso auto, y el padre de Mirko le contesta: "Bueno, si no llegamos al martes ya saben por qué es".

Marley también fue adelantando los cambios que protagonizará el ciclo, que este año tendrá una emisión diaria y volverá a visitar imperdibles lugares de la Argentina porque cabe recordar que el año pasado, a raíz de la pandemia, el ciclo cambió su formato adaptándose a la cuarentena obligatoria y se comenzó a transmitir desde la casa del conductor el 3 de mayo del 2020 llamándose "Por el mundo en casa". Luego una vez que se abrió un poco más el turismo, en noviembre del 2020, se volvió a renovar y el conductor junto a Lizy Tagliani comenzaron a recorrer el país.

Adiós "Doctor Milagro"

Pero antes de que Marley y Susana Giménez hagan su debut en la grilla de Telefé, la exitosa telenovela turca "Doctor Milagro" se despedirá de los argentinos con un emotivo capítulo, que en la "Madre de Ciudades" se verá a las 22.30, por Canal 7.

Desde su estreno el 12 de abril, la tira turca se convirtió en uno de los fenómenos que más furor causaron este año, tanto como el que se produjo en su país de origen, adonde los fanáticos pedían por una tercera temporada. Su alto contenido dramático e historias cruzadas entre los personajes, atrapó y conmovió a millones de espectadores en torno de la historia del joven médico con trastorno del espectro autista y síndrome del sabio que soñaba con convertirse en cirujano. Después de enfrentar la negativa de un sinnúmero de personas, Alí Vefá, interpretado por el actor Taner Olmez logró no solo calificar para esa especialidad sino formar una familia con su colega Nazli Gülengül, a quien le da vida la actriz Sinem Ünsal, que acaba de enterarse de que está embarazada, razón por la cual deciden adelantar la fecha del casamiento en la ficción.

El último capítulo aún tiene reservadas algunas sorpresas para la telenovela que dio que hablar a lo largo de este año y a la que el público acompañó asegurándole un muy buen rating, en la última etapa, incluso superior a la del certamen de pasteleria "Bake Off".

El desenlace inevitable de "Doctor milagro" estará marcado por la boda de Alí y Nazli, la pareja que nació en el hospital.