QUIÉN SE CONVERTIRÁ EN EL PRIMER ELIMINADO DE “MASTERCHEF CELEBRITY 3”

14/11/2021 - 20:59 Pura Vida

El certamen gastronómica de Telefé que se ve en Santiago del Estero a través de Canal 7 emitirá esta noche, a las 21.30, su primera gala de eliminación, al final de la cual se sabrá quién de los 16 famosos dejará de formar parte de "MasterChef Celebrity 3". En la previa, las redes sociales filtraron dos nombres probables: el del humorista José Luis Gioia, y el del periodista deportivo Tití Fernández, a quien vieron acompañando al seleccionado nacional de fútbol en su encuentro contra Uruguay. Sin embargo, como el programa va grabado, esa deducción podría ser errada, por lo menos en esta primera instancia. Mientras tanto, Gioia ya fue incluso protagonista de "memes" por su partida.

Qué dijo Tití

Y mientras, se devela la verdad, Tití confió durante una entrevista con el ciclo radial "Agarrate Catalina" que no tiene ganas de dejar la mediática cocina. "Tengo ganas de avanzar, no me quiero ir el lunes. Estoy estudiando para ese día. Hay que repasar mucho", dijo. Por otra parte, el periodista se animó a comparar a los jurados Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui con diferentes personalidades del fútbol: "El Tano es un tipo que te tira un taquito, que te hace un gol de sombrero, no digo que es Maradona porque es único, el Tano es un Julián Álvarez. Germán es exquisito, es un Riquelme o un Beto Alonso, Damián es un fenómeno, es educado, me hace acordar a Dybala", remarcó.

Del mismo modo, habló sobre sus compañeros. "Creo que la Tigresa (Acuña) es una de las participantes que va a ir muy adelante. A La Peque (Pareto) la veo muy prolija, muy metódica. Me sorprendió mucho Mica Viciconte, la gente la toma de una manera y ella es un encanto de piba. Joaquín Levinton es un personaje, un personaje de historieta, es un monstruo, es un tipo cariñoso. Con Paulo (Kablan) hemos compartido cuestiones periodísticas. Con El Negro Enrique hemos vivido momentos inolvidables. Hay un grupo maravilloso. Estoy rodeado de jóvenes, te llenan el espíritu, te llenan el corazón", reflexionó.

El certamen gastronómico inauguró la semana pasada su tercera temporada con un nuevo grupo de famosos que se animan al desafío de cocinar en televisión, sin que los ampare el guión de un personaje de ficción, según lo señaló en su debut el actor Tomás Fonzi, quien es uno de los favoritos del jurado.

Betular hizo revelaciones

La continuidad del reality ayudó a los integrantes del jurado a forjar una amistad, más allá de la pantalla chica, según lo expuso Damián Betular en el programa "Implacables", que emite elnueve, con la conducción de Susana Roccasalvo. "Donato y Germán son familia para mí así que lo que pasa en el programa queda en el programa. Como toda familia, a veces tenemos opiniones diferentes, pero nos queremos mucho. Viajamos juntos así que para mi son familia", dijo.

También reveló que uno de los nuevos participantes ya amenazó con dejar el show de cocina. "Me acabo de enterar que hay un participante que ya quiso renunciar. Nosotros por formato no nos vemos, cuando están ellos entramos por una puerta, terminamos de evaluar y salimos por la misma puerta, así que con los participantes no tenemos contacto", explicó la dinámica que se maneja en el certamen.

Titi Fernández, José Luis Gioia, el exfutbolista Héctor el "Negro" Enrique, la actriz Luisa Albinoni, la mediática Charlotte Caniggia, el periodista Paulo Kablan, la conductora Denise Dumas y la modelo Mery del Cerro se medirán hoy por la continuidad. Cathy Fulop y la Tigresa Acuña se salvaron.