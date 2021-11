Vicuña se deshizo en elogios para "Pampita"

14/11/2021 - 21:04 Pura Vida

Pese a que con su ex Carolina "Pampita" Ardohain llegaron a un acuerdo para no hablar el uno sobre el otro, Benjamín Vicuña sorprendió al reflexionar sobre la madre de sus tres hijos varones Bautista, Benjamín y Beltrán, en una publicación chilena. "Construyeron una familia preciosa, que en parte es mi familia. Tenemos un muy buen diálogo, convivencia, y ellos tienen lo que yo más quiero: mis hijos, que son mi tesoro", le dijo el actor a la revista Velvet; y agregó: "Carolina es la madre de mis hijos, una mujer que no la tengo para qué definir ni detallar sus atributos, pero de Roberto te puedo decir que es un tipazo. La vida nos sorprende y las cosas se transforman. Somos una familia ensamblada, con diferentes roles, pero nos queremos y acompañamos".

Al respecto, en el ciclo "Secretos Verdaderos", de América, la periodista chilena Mariel Zotomayor dio detalles sobre estas primeras declaraciones pública de Vicuña acerca de su nuevo vínculo con Ardohain: "Decía que Pampita era una mujer maravillosa, se deshizo en elogios, incluso se deshizo en palabras para con el marido, para decir que Roberto García Moritán era un hombre maravilloso y que a él le tranquilizaba que sus hijos estuvieran con él y que hayan armado una familia ensamblada", contó.

En esa misma publicación, el actor chileno hizo referencia a su reciente separación de Eugenia la "China" Suárez, la actriz argentina, madre de sus dos hijos menores Magnolia y Amancio. "A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa", remarcó sobre el final de su relación.

Y reflexionó: "Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. Pero como bien sabes, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada", subrayó sin dejar espacio para más preguntas sobre los motivos que lo llevaron a terminar con su segundo proyecto de familia, y menos con el último escándalo mediático que tiene a su ex en el ojo de la tormenta a raíz de una "infidelidad" con Mauro Icardi, el futbolista, marido de Wanda Nara.

Acerca de la "China" Suárez, la periodista Zotomayor reveló qué se sabe sobre ella en Chile. "Es lamentable porque acá no se sabe nada de su carrera como actriz, lo único que sabemos es que ella tiene la necesidad de meterse con uno y con otro. Lo más triste de todo es que hay una familia destruida, que está la familia de Mauro (Icardi) destruida y que antes fue la de Pampita. Me da mucha pena", sentenció Mariela.

Benjamín Vicuña está en una nueva etapa de su vida, luego de haber puesto un punto final a su relación de cinco años con la China Suárez, quien ya tiene un nuevo amor español.