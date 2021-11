Zaira Nara confesó que le afectan "los temas fuertes de la familia"

19/11/2021 - 21:21 Pura Vida

Cuando aún hay resabios del escándalo que protagonizaron su hermana Wanda y su cuñado Mauro Icardi por una infidelidad del futbolista con la actriz Eugenia la "China" Suárez, en el que también estuvo involucrado su marido, Jakob Von Plessen como encubridor del encuentro de la pareja en un hotel de París, Zaira Nara se animó a pasar por el programa "No es tan tarde", que conduce Germán Paoloski, por las medianoches de Telefé, adonde aseguró: "Me preguntan. Me gritan en la calle, me dicen 'yo soy wandagate' y no sé qué. Y yo estoy como 'no me digan nada que me hace mal'". Y agregó: "Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco".

Y para cerrar el tema, Zaira lanzó: "Yo no tengo nada que ver". Además, se refirió a su excuñado, Maxi López, quien llegó a un acuerdo con Wanda por la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común, recomponiendo la relación entre ambos. "Yo nunca tuve mala relación. No me involucro. No se sabe qué opino de un montón de temas, pero con él siempre tuve un buen vínculo. Cordial. Ni más ni menos que la necesaria", señaló sobre el padre de sus sobrinos.

Zaira sorprendió al conductor al recriminarle con humor el hecho de haber conocido a sus exparejas, Diego Forlán y Pico Mónaco gracias a él.