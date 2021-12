Mai se lanza a la música con su primer videoclip

03/12/2021 - 23:37 Pura Vida

Bajo el pseudónimo artístico de "Mai", la cantante santiagueña Maira Rosales lanzó su carrera musical con el estreno del videoclip de la canción "Dime tú", en sus plataformas digitales.

Se trata del primer sencillo como artista independiente, un tema de su autoría cuyo clip fue producido por Lupa Sonora y Rafael Bonda, con quien este año comenzó a tomar clases de canto, aunque la música forma parte de su vida desde la infancia, cuando cantaba con sus padres.

Sobre la canción, Mai cuenta que "nace desde un contexto de protesta ante situaciones en las que hemos tenido que pedir '...lo que no se pide' como dice la canción".

Y agrega: "No va dirigido a una persona en un rol en particular, creo que a todos nos ha tocado y nos toca, a veces, vivir momentos en los que sentimos la necesidad de mendigar, por decirlo así, afecto, atención, comunicación y no necesariamente que eso pase solo por una pareja, a mí me ha pasado en ámbitos familiares también y con amigos".

"Entonces -explica- 'Dime tú' refleja un poco eso, el decir 'este vínculo ya no nos suma, vamos en diferentes direcciones' y dejar de forzar, como hacemos muchas veces, sino más bien entender que eso no funciona así y entonces saber decir adiós; desde el liberar esa energía negativa que te genera relacionarte con esa persona".

Por otra parte, Mai admite que "obviamente, a la hora de contar una historia y de interpretarla me gusta darle ese giro dramático".

Maira Agustina Rosales, tiene 24 años y es una artista/cantautora santiagueña. Comenzó a cantar a los 4 añitos con sus papás y a los 7 años arrancó con sus primeras clases de guitarra. "Cuando miro hacia atrás puedo ver a la música colmando cada rincón de mi vida. Me costó mucho decidirme a apostar por mi proyecto musical, no es algo que se te dé fácil, menos en una provincia donde los artistas carecemos de posibilidades", dice, y pone de relieve su vínculo con el público al sostener que "para nosotros el apoyo de la gente es fundamental". Al mismo tiempo sostiene: "En relación con mi carrera artística, busco poder llevar emociones, entregarme a ellos y comunicar desde lo sincero y lo real; recordarles y recordarme que todavía tenemos un corazón".

Mai continuará estrenando singles para encarar el año que viene un ep, con canciones propias.