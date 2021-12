Zaira Nara volvió a la TV y habló de la "China"

06/12/2021 - 21:22 Pura Vida

El Wanda Gate, nombre que le puso la prensa al escandaloso affaire que protagonizaron el futbolista Mauro Icardi y Eugenia la "China" Suárez y que salió a la luz porque Wanda Nara descubrió las conversaciones virtuales que su marido mantenía por telegram con la actriz, suma cada día nuevas miradas, y protagonistas secundarios.

Esta vez le tocó a Zaira Nara, la hermana menor de Wanda, revelar lo que se vivió puertas adentro en medio de la tormenta, teniendo en cuenta que ella era sindicada como "amiga" de la "China", y que durante el viaje que realizó con la mediática a Milán, se dio el encuentro de Mauro con la actriz, cuando él y el esposo de la actual conductora de Flor de Equipo habían quedado al cuidado de los hijos de ambas hermanas.

"Mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiende cómo no soy más efusiva. Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie", contó en una charla con Marcelo Polino, panelista del ciclo de Telefé.

Y agregó: "Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por 'me dijo, le dijo', hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien".

En ese contexto, aclaró el vínculo que la unía a Suárez. "Yo no soy la amiga, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades", dijo tomando distancia. Y cuando Polino le preguntó qué esperaba de la "China", Zaira contó: "Quería escucharla. No quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional".

"Tenemos mucha gente en común. Yo no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No me pasa con nadie. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía", admitió.

El encuentro se produjo en la casa de la ex de Benjamín Vicuña, según explicó Zaira. "La fui a ver a la casa. Fue horrible… No, horrible, no, porque me parece que es lo que tenía que pasar", se corrigió, reconociendo que no le conformó la respuesta que escuchó. No dio más detalles, y solo aclaró que no fue con la intención de entenderla o justificarla, sino porque tenía dudas sobre ciertas cosas.