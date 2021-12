A dos años del matrimonio con Cormillot, la nutricionista Pasquini posteó: “No te cases”

09/12/2021 - 14:39 Pura Vida

Para no dejar pasar por alto una fecha significativa como la del día de su boda, la nutricionista Estefanía Pasquini (35) le dedicó al Dr. Alberto Cormillot un curioso mensaje en sus redes sociales que con el título "No te cases" logró que muchos se detuvieran a leerlo.

En realidad el texto hace mención a dejar pasar la etapa del enamoramiento para recién casarse. Pero para comprender la reflexión hay que superar las primeras frases que dicen cosas como "si tenés pareja y crees que es perfecto, no te cases... Si crees que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases. Si estás enamorado, no te cases".

El mensaje se va aclarando a partir del segundo párrafo cuando invita: "Hacelo recién, cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario. Cuando entiendas que no es un trofeo, sino un regalo que hay que cuidar".

Después de esas llamativas frases, Estefanía usó sus propias palabras para celebrar sus dos años de matrimonio con Cormillot: "Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme este amor tan lindo y lo más hermoso de la vida que es Emilio (su hijo). Para toda la vida @drcormi te amo".