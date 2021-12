Conmoción en ''El gran premio de la cocina'' por la muerte de ''Chili

13/12/2021 - 21:45 Pura Vida

Desde que Daniela "Chili" Fernández debutó en la primera temporada de "El gran premio de la cocina", el ciclo conducido por Carina Zampini, en la pantalla de eltrece, el público, el jurado, y sus compañeros se dejaron conquistar rápidamente por su carisma.

Por eso, la noticia de su muerte, con solo 34 años, caló hondo y se hizo sentir en las redes sociales, adonde una de las primeras personas en expresar su dolor fue Bárbara Castellano, la coordinadora de producción del programa, quien le dedicó un conmovedor posteo a la cocinera amateur: "Soñadora, compañera, humilde y buena madera. Iluminá el ciclo con tu alegría. Te recordaremos siempre", escribió junto a una foto de "Chili", en blanco y negro.

Por su parte, la ex cocinera de "Flor de Equipo" y también ex participante del programa de eltrece, Karina Gao, expresó su tristeza tras asistir al funeral: "Mi día terminó muy triste yendo al velorio de mi ex compañera del programa GP Cocina Daniela. 34 años, buena chica, laburadora, buena compañera... realmente nada tiene sentido", comentó.

Entrevistado por Juan Etchegoyen, para Mitre Live, el pastelero y jurado de "El Gran Premio de la Cocina", Mauricio Asta, lamentó la pérdida: "Es doloroso realmente", dijo y contó que a raíz de su trabajo en el certamen Daniela se había vuelto una colega en la productora. "La conocí con el esmero, el nerviosismo y las ganas de ganar. Y luego siguió trabajando en la productora gastronómica y así nos convertimos en compañeros", señaló.

"Es drástico lo que le pasó y en muy poco tiempo se nos fue", lamentó Asta, quien además reflexionó sobre el porqué del shock en el que los sumió la noticia de su muerte. "Es doloroso encontrarse con esta parte de la vida, porque no estamos acostumbrados a que alguien tan joven, con todo un futuro y una vida por delante parta tan temprano", remarcó.

Ninguno de sus compañeros del reality permanecieron indiferentes. Chiara Caversaschi compartió fotos junto a "Chili" y expresó su cariño: "Hace rato creo en los ángeles, sos uno más ahora. Demasiado buena para este mundo. Tus palabras para mi siempre fueron amor puro".

Con ese mismo espíritu, Dafne Frione escribió: "Todavía me cuesta creerlo, Chili. Con un profundo dolor en el alma te despedimos, hermosa. Volá alto. Con tu locura nos alegrabas a todos, una gran compañera, una gran persona y una gran cocinera".

Si bien no trascendió cuál fue el motivo de su muerte, se informó que hacía tiempo venía luchando contra una dura enfermedad.