VICUÑA ENFRENTARÁ UN FINAL ANUNCIADO EN TV

23/12/2021 - 20:18 Pura Vida

Mientras que la telenovela de la competencia, "La1-5/18" terminará sus grabaciones en enero, Telefé calienta su pantalla con el tráiler de "El primero de nosotros", la ficción argentina que podría llegar a su grilla en el inicio de 2022 y que tendrá a Benjamín Vicuña, como protagonista de una historia sobre la amistad y los sueños pendientes, que se ven alterados por la noticia de una enfermedad.

Acompañado en el elenco principal por Luciano Castro, Paola Krum, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes, el actor chileno le pondrá el cuerpo a Santiago, un hombre que tendrá que hacerle frente a una enfermedad terminal. Aunque a simple vista se ve como un alguien joven y sano, los médicos le tienen reservada una terrible noticia: un tumor cerebral está poniendo en jaque su vida, a la que le quedan pocos meses.

En las primeras imágenes que se difundieron de la telenovela que llegará a Santiago del Estero a través de Canal 7, se ve a Vicuña disfrutando de una comida en compañía de su círculo de amistades. Todos sonríen y posan para una foto, que aparenta ser el futuro recuerdo de un momento compartido por el grupo.

"El camino a ese final anunciado será lo que a él y a su grupo de amigos les cambie sus vidas para siempre. Los deseos, el amor y la unión que hermana a este grupo de amigos llenarán de vida el tiempo que le queda al protagonista. Lo harán por él, pero, sobre todo, lo harán por ellos mismos", adelantaron los productores, según lo reflejó La Nación.

Y por su parte, Dario Turovelzky, General Manager South Cone & SVP Global Content de Viacom, agregó: "Es un placer anunciar el regreso de la ficción nacional a Telefé, con un contenido de calidad y los mejores talentos, ofreciéndoles a nuestras audiencias historias actuales sobre tópicos que nos identifican, impulsando la innovación y fortaleciendo nuestro liderazgo".

El guión de la tira quedó en manos de Ernesto Korovsky, Romina Moretto, Micaela Libson y Juan Ciuffo, y la dirección, a cargo de Pablo Ambrosini. Completan el elenco Rafael Ferro, Adriana Salonia, Noralih Gago, Carola Reyna y Daniel Fanego.

La protagonista femenina

Paola Krum regresará a la tira con un papel protagónico, sobre el que adelanta, que le sumará detractores, por sus características, aunque no quiso dar detalles. "Nunca me toca la heroína que es amada de entrada. Me topo con una historia súper compleja para mi personaje y voy a tener detractores a morir", señaló Paola en una entrevista, antes de emprender sus vacaciones.

Y agregó sobre la historia en la que asumirá el papel de pareja del personaje que compondrá Benjamín Vicuña: "Como actriz es un desafío porque tengo que lograr que no odien a la protagonista de la novela. No sé cómo voy a hacer para contar lo que tengo que contar en 'El primero de nosotros'. En la tira no hay ni buenos ni malos, como las personas", dijo.

Y agregó: "Yo intento apoyarme en la verdad y lo genuino a la hora de contar una historia. Lograr despojarme hasta de mis propios prejuicios". La telenovela de Telefé se verá también por streaming a través de Paramount+, adonde genera grandes expectativas.