SI TE ANIMAS A AUDICIONAR, MIRÁ QUÉ PASÓ CON LOS FINALISTAS

Muchos jóvenes talentosos se resisten a veces a pasar por un reality musical porque saben que aunque la exposición mediática es de gran aporte, cuesta seguir dándole el mismo empuje a la carrera el día después. Es lo que sucedió con varios de los finalistas e incluso de los ganadores de las ediciones anteriores de "La Voz Argentina". Sin embargo, la del año pasado parece haber tenido un impacto diferente en la vida de muchos de los que pasaron por el escenario que montó Telefé y cuyas actuaciones se vieron en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7.

Francisco Benítez, por ejemplo, no solo fue convocado para participar de la clásica gala de los Personajes del Año de la Revista Gente, sino que inició el 2022 con una agenda que incluye presentaciones en diferentes festivales nacionales. El primero es el que arranca hoy, la "II fiesta Provincial Termas de Larroudé", que se desarrollará en La Pampa y que se extenderá hasta mañana.

El joven oriundo de la localidad cordobesa de Colonia Tirolesa, con dificultades en el habla debido a su tartamudez, supo ganarse el corazón de los televidentes y el jurado del ciclo al sacar todo su potencial al momento de sus interpretaciones, cuando desaparecían sus problemas vocales.

Luz Gaggi, otra finalista de "La Voz", que también es dueña de una historia de superación, ya que hasta antes de un accidente que la dejó en silla de ruedas pensaba convertirse en bailarina, aprovechó el entrenamiento con los coaches, y el empuje que le dieron con cada devolución tanto Ricardo Montaner, como Soledad Pastorutti, Ricky y Mau, y Lali Espósito para iniciar una carrera que ya se intuye será imparable.

La joven de La Plata acaba de lanzar su primer single "Sed" con un potente videoclip que ya suma miles de reproducciones en YouTube. "Se me llena el corazón de felicidad por todo el amor que está recibiendo Sed, realmente estoy súper agradecida. Después de toda la potencia que fue La Voz me metí al estudio a crear y crear para traerles algo lindo, algo que me gustara y que tuviera la suficiente fuerza con la que quería arrancar", escribió Luz en su cuenta de Instagram.

La artista viene de llenar teatros en Mendoza y La Plata. Tras su paso por el certamen vocal, decidió emprender su propio recorrido musical, grabando su propia música con vista a su primer disco.

Por su parte, el cordobés Ezequiel Pedraza, quien integró el team de Ricardo Montaner, tuvo la agenda de diciembre cargada de shows y ya anunció que pronto sacará música nueva. El joven tiene más de 276 mil seguidores en Instagram.

Las audiciones serán presenciales, por lo que desde la producción del programa invitaron a los cantantes a presentarse en los puntos más cercanos a sus residencias. Asimismo, La Voz Argentina no requiere inscripción, es decir que todos los mayores de 18 años pueden acercarse a los diversos puntos, de 10 a 18, pero con un nuevo requisito: tendrán que llevar dos canciones para cantar a capella, pero es obligatorio que al menos una de éstas sea en español. Por otro lado, también se conoció que no se permitirá que los aspirantes a ingresar a La Voz Argentina, estén acompañados de instrumentos que toquen, solo estarán permitidas las guitarras.

Las audiciones en Córdoba serán el 18 y 19 de enero en el Hotel ACA; en Salta los mismos días que en Córdoba, en la Usina Cultura; Mendoza reservó el 24 y 25 de enero al igual que en Corrientes; en Comodoro Rivadavia será el 28 de enero. En tanto que Rosario y Bahía Blanca serán el 1 y 2 de febrero. Por último en Buenos Aires se efectuarán el 7 y 8 de febrero.