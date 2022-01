A Nicolás Cabré le duele una mujer

10/01/2022 - 20:46 Pura Vida

Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Carlos Portaluppi protagonizarán desde este miércoles en Buenos Aires la comedia "Me duele una mujer", escrita y dirigida por Manuel González Gil, donde abordarán desde el humor el proceso terapéutico de un hombre extremadamente racional que atraviesa un duelo amoroso.

La pieza, que los tres admiten haber aceptado apenas leyeron el texto de Gil y conocieron el resto del elenco, cuenta la historia de Miguel (Cabré), un joven profesor de filosofía que es abandonado por su gran amor y, para sobrellevarlo, decide empezar terapia con una psicóloga (Funes).

Junto a Miguel, también participará de las sesiones Martín (Portaluppi), una suerte de alter ego o parte de su inconsciente que dice todo lo que el personaje no dice.

"Estamos hablando de un texto escrito por un hombre mofándose del tango melodramático masculino argentino de 'ella me dejó y me desgarró de dolor'", destacó Funes a Télam.

¿Qué fue lo que más los convocó de la pieza?

Carlos Portaluppi: Es la primera vez que Manuel González Gil me convoca para trabajar con él y yo lo estaba esperando desde que vi "Los Mosqueteros del rey", la primera versión que hicieron con Miguel Ángel Solá en 1991 y fue la primera y única vez que una obra que me hizo casi tirar al piso de la risa y rogar como un niño que no se terminara nunca. Pasaron muchos años y finalmente aquí estamos, con esta obra bellísima, una comedia exquisita sobre un hombre que no para de pensar en su amada Paula, que lo dejó y en esta historia me toca hacer el alter ego del personaje de Nicolás Cabré y es muy divertido meterse en la cabeza de alguien que está intelectualizando todo, que lo acompaña en las terapias para sacar ese dolor y transitarlo.

Mercedes Funes: Es una obra muy divertida y, a su vez, muy reflexiva, con un enorme contenido emocional. El título lo sugiere, "Me duele una mujer", y habla de los dolores que causa el amor, a todos alguna vez nos ha dolido alguien y hay una manera muy divertida de mostrarlo y que la gente se identifique desde un lugar en el que se pueda reír de eso que pensamos que no íbamos a poder superar nunca.

Nicolás Cabré: Son esta clase de proyectos que, cuando te los presentan, no tenés excusas para decir que no y que no pasan usualmente.

¿Cuál creen que es el atractivo de desnudar un duelo desde el punto de vista masculino?

NC: Lo que busca Manuel es mostrar que los hombres también sufrimos, y no como muchos creen que "me separé y me voy de fiesta". Y la obra aborda eso, el dolor de no poder olvidar a través de los diferentes estadios en una terapia.

CP: El amor no correspondido es un infierno, creo que es el dolor más grande que puede atravesar una persona por fuera de una pérdida real. Es muy doloroso, me ha tocado en la adolescencia, no hay mañana en esas situaciones y cada uno lo tramita como puede, por eso están estos intelectuales que deciden hacer terapia y finalmente poder encontrar un camino menos doloroso.

MF: A todos nos duele por igual y todos tenemos la misma fragilidad seamos hombres o mujeres. Todos sentimos ese estado de abstinencia del otro, nos pasa a todos por igual, creo que lo divertido en esta cosa medio exacerbada de un personaje conflictuado, para quien todo es un problema creo que está bueno porque a propósito resalta la ridiculez de la masculinidad antigua y vetusta y está bueno poner el foco ahí. Porque yo además soy esa psicóloga pero encarno también a todas las otras mujeres y eso me permite jugar con mucha impunidad sobre el escenario.