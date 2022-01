Índigo viene con proyectos bajo el brazo para Evaluna

15/01/2022 - 19:32 Pura Vida

Si hay una familia que le saca provecho a la exposición mediática son los Montaner. A poco de que Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner, lanzara un libro "El día que Dios te creó", inspirada en la historia de un nacimiento, sin que supiera aún que su nieto iba a venir en camino, Evaluna, la madre del pequeño/a a quien todo el clan espera, se lanza como diseñadora de calzados, a modo de colección cápsula para la marca de Ricky Sarkany.

"Mi prenda favorita de ropa o accesorios, siempre han sido los zapatos. Son mi debilidad, los amo", señaló la artista a Infobae y agregó: "Viajar a la Argentina e ir a comprar a Sarkany era la felicidad del mundo entero porque mi mamá también los amaba desde siempre. Y apenas mi piecito fue lo suficientemente grande como para entrar en uno de los zapatos de Sarkany, empecé a usarlos y marcaron mi estilo de vida".

La nueva línea estará disponible en las tiendas de la Argentina y EE.UU. el 20 de enero; y durante el último tiempo, la artista trabajó con Ricky Sarkany y Lorena Tarabini, directora de arte y diseño de la marca de una manera muy cercana. "Desde que surgió la idea estoy emocionadísima y ni hablar cuando nos pusimos a diseñar. Tiene una variedad y tantas cosas tan bonitas que espero que les guste a todos", comentó la esposa del cantante Camilo Echeverry.

Es la primera vez que Sarkany hace una cápsula. Se trata de una edición limitada para el que escogieron a una artista con la que encontraron una conexión inmediata. Para Evaluna significó un nuevo desafío en su amplia faceta artística. "A mí siempre me gustaron las botas y las plataformas, pero no nos quedamos con eso y fuimos escogiendo algo específico para cada momento. Cuando vean la cápsula van a ver que hay de todo: botas, sandalias, plataformas, zapatillas; y cada una de ellas surgió desde mi imaginación: así como me sueño un zapato, así lo hicimos", adelantó Evaluna.

Por otra parte, se arriesgó a imaginar que podría diseñar calzados para su pareja, pero para que los use una vez que baja del escenario.