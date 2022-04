La cocina seguirá encendida en Telefé

12/04/2022 - 21:16 Pura Vida

Como si se tratara de la carta del menú, se podría decir que a Telefé le funciona muy bien la propuesta que combina famosos con desafíos gastronómicos en su pantalla, razón por la cual no solo sumó a su grilla el reality "Manos arriba, Chef", que tuvo una primera temporada en la plataforma de Paramount+ con la participación de los jurados de MasterChef Celebrity, sino que a partir del domingo le presentará al público un especial llamado "La Revancha", con 10 celebridades que participaron y perdieron. No obstante, entre los concursantes figura también la flamante ganadora, Mica Viciconte.

Santiago del Moro asumirá nuevamente el papel de conductor del ciclo que llegará a Santiago del Estero a través de Canal 7 y tendrá el mismo jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, aunque no será una otra edición del reality, sino un desafío completamente diferente.

En "Masterchef Celebrity, La Revancha", habrá 10 famosos que estuvieron en temporadas anteriores, y según adelantó Teleshow, se trata de Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, "El Polaco", Sofía Pachano, María O'Donnell, Georgina Barbarossa, Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu-, Mica Viciconte y Joaquín Levinton.

"Se van a batir a duelo para ver quién gana este certamen. Cada domingo, un nuevo desafío", promociona Telefé, y el anuncio ya generó grandes expectativas entre los fanáticos del certamen.

Como se recordará Vicky Xipolitakis había logrado una gran performance en la primera edición y aunque no ganó, le aportó al programa una energía distinta que fue agradecida por el público, igual que el cantante de música tropical, en la segunda temporada, y Joaquín Levinton, en esta última.

Por su parte, Georgina Barbarossa, a quien muchos veían como ganadora de la edición que en realidad coronó campeón al actor Gastón Dalmau, también podrá volver a ponerse manos a la obra, mientras espera debutar con su programa propio, "A lo Barbarossa".

Aunque no trascendió cuál será el papel de Mica Viciconte, se asume que se convertirá en la figura a vencer, al tratarse de la actual campeona del certamen. "Fue un desafío, pero decidí jugármela y rezar que me vaya bien o, por lo menos, no ser la primera eliminada, como para justificar mi pérdida de trabajo", recordó Viciconte tras ganar en la última gala de MasterChef Celebrity 3, frente a su gran oponente: el actor Tomás Fonzi. Y agregó: "La pasé súper bien, aprendí muchísimo, fue como un desafío también porque a cada uno le pasaba de tener miedo a entrar y no saber con qué encontrarse, el miedo a quedar como primera eliminada".

La novia del exfutbolista Fabián "Poroto" Cubero también confesó a Teleshow: "Me conocieron en una etapa en donde estoy embarazada, entonces también me encontraron en un momento más sensible y en este tipo de competencias está bueno que la gente vea realmente quiénes somos", dijo en referencia a la dulce espera de Luca, el primer hijo de la pareja que llegaría en mayo próximo. Sobre su etapa de gestación aseguró: "Lo re disfruté el embarazo, agradecí haber trabajado, aparte me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada. Por supuesto que hay embarazos con más riesgo y, obviamente, el médico te tiene que habilitar. Pero en mi caso es un embarazo dentro de todo saludable, entonces me permitía trabajar y está bueno mostrar que uno puede seguir haciendo las cosas. Sino se te hace eterno...nueve meses encerrada en una casa".

El próximo domingo el público vivirá una suerte de dejavú, pero con cambios.