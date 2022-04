Jorge Lanata sellará su historia de amor

22/04/2022 - 21:10 Pura Vida

Aunque el nombre de Jorge Lanata está vinculado con temas más "acartonados", por llamarlos de alguna manera, desde que le propuso matrimonio, con anillo y todo, a la abogada Elba Marcovecchio su vida íntima comenzó a cobrar otro tipo de notoriedad.

Esta noche, el periodista político contraerá matrimonio con la abogada que conoció durante el conflicto que tuvo con Flor de la V. La ceremonia y la fiesta serán en el mismo escenario que albergó a la numerosa familia Montaner, Exaltación de la Cruz, en la boda de Ricky y Stefi Roitman.

Si bien Jorge ya estuvo casado, ésta será su primera vez por iglesia. Mientras que para Elba será su segunda vez, luego de haber enviudado cuando apenas tenía 34 años, y era madre de dos niños pequeños.

Lejos de sembrar misterio sobre su casamiento, Lanata le anticipó a Eduardo Feinmann, su colega de radio Mitre, detalles de lo que será la celebración. "Para la novia ya está todo armado: tiene algo azul, algo nuevo y algo prestado", dijo ayer en el pase de su programa con el Feinmann. Y reveló cuáles serán las canciones que sonarán durante la ceremonia: los novios ingresarán a la capilla mientras suena "Nothing Else Matters" (Nada más importa), una balada de Metallica. "Después hay una versión de Pau Casals muy bonita en chelo, uno de Ed Sheeran", sumó después Lanata.

Y como en cualquier boda, habrá video y un repaso de lo que es su relación. "Me pidió que escribiera sobre ella y ella habló de mí y lo va a citar. No es para leerlo textual, sino que me preguntó qué cosas que me gustan de ella. Lo va a decir como en una charla", contó.

Fue entonces cuando le preguntaron cómo había nacido el amor entre ellos. "Fue en una audiencia. Lo primero que me preguntó fue '¿usted es propietario?'. 'Sí'. Y ahí me empezó a mirar con otro interés", dijo con humor. Y sobre si se trató de amor a primera vista, dudó: "No sé, después nos volvimos a ver y nos quedamos como una hora y media charlando".

Sobre aquella primera vez agregó: "El día de la audiencia, no me acuerdo bien, pero ella llegó primero, estaba con Florencia de la V, y yo dije: 'Mirá esta mina'. Nos pusimos a discutir de libertad de prensa y esas cosas". Sin embargo, recordó, según lo reflejó Teleshow, que en ese momento hubo "una cosa tensa" que al rato pasó: "De pronto, todo, ese mismo día estábamos como chanchos, llegamos a conciliarnos. Empezó fuerte y al rato éramos todos amigos". Aunque aclaró que "no hubo beso, sí pasó muy poco después".

Por el momento, la feliz pareja no se irá de Luna de Miel, ya que Jorge contrajo compromisos laborales previos con NatGeo y debe viajar a Miami. Es más, confirmó que el lunes estará nuevamente al frente de su programa "Lanata sin filtro", por Mitre, y que seguirá trabajando en la vuelta de "Periodismo para Todos".

Sin alejarse de la celebración que lo espera esta noche, a la que el programa "Secretos Verdaderos", de América TV, le dedicará su emisión, con la conducción de Luis Ventura, el conductor le puso fin al misterio sobre el vestido que usará su novia. "Se lo hace Gino Bogani al cuerpo y se lo termina ahí. Yo creo que nos vamos a estar casando y se lo va a estar cosiendo", contó entre risas. Y sumó: "Por lo que ví, el diseño es muy lindo, es sin cola". Sobre su atuendo confirmó que vestirá smoking y sobre el color lanzó: "Me lo quiso sacar el turro de Feinmann, voy de anaranjado".

A horas de casarse, Elba recordó que tras la muerte de su esposo, a raíz de un linfoma de Burkitt, un tipo de linfoma no Hodgkin de células B agresivo, tardó muchos años en contestar el mensaje de un hombre. A 9 años de sentir cómo la viudez había encallado en ella, se animó a darle el "sí" a Lanata, aunque sus vidas seguirán en casas separadas.