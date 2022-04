Luli Salazar: "Viví muchos años de oscuridad"

25/04/2022 - 21:06 Pura Vida

La noticia parece repetitiva, pero es nueva. Luciana Salazar volvió a abrir un "frente de fuego" mediático contra su expareja, Martín Redrado, a través de Instagram, aprovechando las preguntas que sus seguidores le fueron acercando desde sus stories por el conflicto legal que mantiene con quien es señalado como el padre de su hija Matilda, aunque Fernando Burlando, el abogado del economista se haya ocupado ya de negar esa especulación.

"Dios me dio mucha fuerza para superar y afrontar muchas injusticias... Quién dijo que no soy feliz ahora... Mi hija me devolvió esa felicidad. Viví muchos años de oscuridad, injustamente, bajo muchas mentiras y hostigamientos", expresó Luli en sus historias, mientras aseguró que pese al dolor, se siente fuerte para dar batalla.

Y cuando sus seguidores le consultaron la razón por la que no cuenta "su verdad", la sobrina de Palito Ortega señaló: "Estoy buscando el momento que mi hija esté un poquito más madura para que pueda entender más toda su historia. Fue algo fuerte, doloroso e injusto para su mamá. Pero más allá de mi maternidad, en estos días y semanas se presentará mi demanda contra Redrado... Que ya lleva un año de negociación fallida por parte de él. Saldrán muchas cosas a la luz", adelantó.

Además, sobre su decisión de recurrir a un vientre subrogado para tener a Matilda, expresó: "Hay muchas situaciones por las que tuve que recurrir a ese método. Que cuando sea el momento ya las voy a contar con detalles. Muchos me tendrán que pedir perdón por todas las mentiras que se dijeron con ese tema".

En el largo intercambio virtual con sus seguidores, alguien le preguntó si la situación que vive le causó enojo o dolor, y Luciana comentó abiertamente: "Desilusionada... Que es peor. De saber que una persona con la que compartí ocho años de mi vida hoy tenga la actitud de jugar con los sentimientos de una menor de cuatro años y de desmentirla públicamente con situaciones que él generó... De negar revinculaciones que casi rogando se las pido. Es una persona de 61 años que le hace eso a una menor, una locura", remarcó.

En esa suerte de confesionario, un usuario indagó el porqué de tantos conflictos con Redrado, a lo que Salazar apuntó: "Eso mismo me pregunto yo... Soy una persona cero conflictiva. Él me busca todo el tiempo para solucionar los daños que ha hecho y yo como soy una persona que no le gusta estar peleada con nadie acepto. Y él, al otro día, destruye todo lo que buscó solucionar...".

Luego sumó: "Su inestabilidad emocional es algo que él me confesó y con alguien así es difícil llegar a buen puerto. Lo que demuestra para el afuera con mi tema es al revés para el adentro. Una lástima porque el más perjudicado es él, que se pone una coraza todo el tiempo".

El intercambio de Luciana Salazar con sus seguidores se hizo a través de posteos escritos, por lo que muchos portales capturaron sus palabras y compartieron las imágenes.

Además, en ese mismo posteo, dio a conocer que le ofrecieron escribir un libro sobre su proceso para convertirse en madre, aunque no dejó claro si aceptó o no.

Los fanáticos de Luciana Salazar quisieron saber si está de novia, y ella sorprendió con una respuesta cargada de misterio. "Mi vida privada la tengo muy reservada porque el despechado es peligroso", sentenció.