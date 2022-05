Qué final le espera a “El primero de nosotros”

08/05/2022 - 20:21 Pura Vida

La telenovela se llama “El primero de nosotros” y pone en el centro de la escena a un hombre, que a los 40 años, recibe la noticia de que transita una enfermedad terminal.

Los que están acostumbrados a los finales felices esperan que el personaje interpretado por Benjamín Vicuña logre vencer el terrible pronóstico, pero los que saben que la vida se trata de luces y sombras, dejan abierta la posibilidad a un desenlace también probable: su muerte.

En un intento por conservar la intriga, Ernesto Korovsky, el guionista de la tira de Telefé que se ve en Santiago del Estero a través de Canal 7, dijo en una entrevista radial con “Por si las moscas”. “La novela se llama El Primero de Nosotros.

El final va a tener el tono que viene teniendo la novela, que donde hay dolor también hay vida, hay amor, hay amistad, hay belleza, hay sensualidad”. Y anticipó. “El final va a ser triste, pero también va a ser vital”, detalló porque “al lado de un hecho tan duro como la muerte o la enfermedad florecen los sentimientos más hermosos, más encendidos. No creo que haya polémica con el final. Nos hemos preocupado de que nadie sea tan malo o tan bueno”. En este sentido explicó sobre la temática que “nosotros tenemos una responsabilidad también a la hora de contar esta historia. Hay muchísimos casos de personas que hicieron tratamientos poco comunes y se salvaron. Otros fueron operados y murieron en poco tiempo. Intentamos una ficción orientada con la ciencia, entrevistando médicos y entendiendo bien que del otro lado puede haber personas que están pasando por lo mismo o tienen un familiar pasando por lo mismo”. Y resaltó que “intentamos cuidar el guion y la historia”. Por su parte, Fernanda Metilli, habló en el mismo programa radial, sobre lo que se verá en los últimos capítulos. “La novela va a dejarnos la idea de agradecer el haber disfrutado, el haberla disfrutado y la importancia de disfrutar cuando se puede”, comentó. Luego sumó. “Creo que fue hermoso demostrar que se puede contar una historia como esta sin ser demasiado dramáticos ni dar golpes bajos, puede ser divertida y hasta tener humor”. Aunque reconoció que suma cierta dificultad intentar ser graciosa en un contexto de notable drama. Por otra parte Korovsky se refirió a la falta de ficciones nacionales y por consiguiente a la falta de trabajo y de campo laboral para las personas que viven de la industria televisiva y audiovisual en general, según lo reflejó Televisión. com. “Tengo muchos años de un trabajo que es una artesanía enorme. Y no me quedan muchos años de trabajo y es horrible no saber hacia dónde va mi trabajo”.

“No hay actores jóvenes tampoco que después hacen carrera. Cómo pasaba antes con la actriz de Chiquititas que después fue protagonista de la novela de la noche, por ejemplo. Faltan inferiores, semilleros. Se pierde el hábito de mirar ficción, televisión. Voces de actores. Da mucha desolación”, explicó. Y sobre el auge del streaming opinó.

“También que todo se dé en las plataformas es excluyente en un país al que no llega a todos lados la conectividad”. La telenovela “El primero de nosotros” pelea noche tras noche no solo con el contenido de los otros canales, sino de la propia emisora, y su contrincante más dura es otra ficción, pero de origen turco que logró imponerse entre las preferencias del público argentino, al punto que hace poco estrenó un espacio que resume lo que pasó en la emisión anterior. Cada noche, la historia de Santiago y su lucha contra el cáncer se mide con el drama de Züleyha.

“El primero de nosotros” ocupa parte del prime time de Telefé mientras se espera el regreso de “La Voz Argentina” con una nueva temporada. Si bien no mantiene un promedio fijo en materia del rating, esos ascensos y descensos dejan ver que los televidentes aún encuentran dentro de la trama esos destellos, mezclas de realidad y ficción que los hacen quedarse frente al televisor. A la novela aún le queda un buen tiempo en pantalla, y se la puede ver también por Paramount+.