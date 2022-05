Donald reveló cómo se manifiesta la crudeza del Parkinson en su cuerpo

15/05/2022 - 22:16 Pura Vida

El cantante de "Las olas y el viento", Donald McCluskey, mejor conocido como Donald enfrenta desde hace varios años una dura enfermedad neurológica incurable. Si bien siempre trató de mantener esta situación en el ámbito privado, la crudeza con la que se van acentuando los síntomas lo motivó a compartir en su cuenta de Facebook una extensa y conmovedora carta, en la que explica a sus seguidores, en primera persona, el doloroso cuadro que padece.

"Tengo un Parkinson galopante, amigos, y cuando empiezo a temblar me cuesta parar", relató el artista de 75 años, y explicó: "Le presento batalla día a día, apelando incluso a terapias alternativas que alivian. Lo quiero vencer, pero noto que pese a mi resistencia, el mal no cede y no se da por vencido. Gracias a Dios, a la Virgen, a Jesús y a la ciencia, existe un medicamento que calma, que aquieta, que apacigua, disminuye y hasta hace desaparecer (por completo) los temblores (siempre y cuando se observen determinadas condiciones)".

Como si hablara sin pausas, continuó: "Estar sentado en paz, contento, tocando la guitarra cantando, ya sea sobre una banqueta en un escenario, o en un sillón de casa, en ambientes amables, amigables (despojados de estrés, enojos, tristeza y/o angustia), me provoca gran alegría. Los temblores desaparecen por completo". E inmediatamente mostró cuál es la contracara: "La pálida aparece cuando me paro o me pongo en movimiento. Ahí se agudizan las tensiones y se trasladan a todo el cuerpo. Para desplazarme de un lado a otro, debo hacerlo agarrándome de lo que encuentre a mano, y con extrema lentitud doy un pasito detrás del otro, hasta que llego a donde me propuse llegar sin contratiempos y sin caerme, aunque tomando seriamente en cuenta, el peligro que significa moverme así, debido a la posibilidad de marearme, caerme y de lastimarme con el porrazo", detalló el artista que alcanzó la popularidad en los 60 y 70 con los temas como "Sucundum, sucundum", "Rakatakatá" y "Chequendengue, chequendengue"., según lo reflejó Teleshow.

Por otra parte, detalló. "No solo el temblequeo, amigos, es lo feo del Parkinson. Además de ese fastidioso síntoma visible e inocultable en mi dedo pulgar izquierdo, aparecen otros signos notorios y muy incómodos como ser la rigidez y la lentitud", describió.

Por esa razón, Donald tiene además "dolorosas contracturas en la espalda, especialmente a la altura de las vértebras dorsales". Aún así, aseguró: "Y sigo estando vivito y coleando, gracias a Dios".