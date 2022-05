La “China” hizo que el país hable de un santiagueño

17/05/2022 - 21:47 Pura Vida

Hace 4 años que Thomás Nicolás Tobar, el bandeño que se inició en el freestyle en Santiago del Estero, emigró a Buenos Aires, con solo 17 años, para conquistar un universo musical que empezaba a ganar protagonismo en la Argentina; y en el que estaba convencido de que él iba a tener éxito.

Tenía razón. Pronto, con el pseudónimo Rusherking y sus canciones de trap comenzó a conquistar miles de seguidores metiéndose entre los referentes del género urbano, entre los que figuran Tiago PZK, Duki, Lit Killah, Trueno, Nicki Nicole y María Becerra, su ex.

Si bien la música sigue siendo el motivo por el que su nombre cobra protagonismo público, desde hace unos días es el supuesto romance con la actriz Eugenia la “China” Suárez, la ex de Benjamín Vicuña, la razón por la que todos los programas de televisión y los portales que se dedican al mundo del espectáculo tienen sus ojos puestos en él, más ahora que la historia sumó a su ex, la cantante de trap María Becerra, quien hizo un llamativo posteo al confirmarse el nuevo romance del santiagueño.

A modo de sketch de comedia, se mostró sentada en el auto con un filtro que exageraba los rasgos de tristeza mientras de fondo sonaba una de sus canciones cuya letra expresa el dolor de imaginar a quien se ama con otra persona. “Cuando está sonando ‘Hasta los dientes ºy te acordás de él”, escribió, sembrando dudas si se trata de una relación perdida o un nuevo interés amoroso. Pero después sorprendió a propios y extraños con la publicación de un video. “No necesitamos más que esto”, escribió María junto a un corazón rojo sobre un video en el que se ve unas leñas quemándose en primer plano y, a un costado, un muchacho con un celular en la mano. Más abajo, se lee una leyenda más explícita aun: “Te amo”. Muchos antes, cuando recién había comenzado a circular el rumor del acercamiento entre Rusherking y la “China”, María había escrito: “En el piso”. Como se recordará, el final de la relación entre Becerra y el santiagueño estuvo teñida por el reclamo de una infidelidad del músico que la cantante hizo público en sus redes sociales y después borró. Tanto la “China” como Rusherking vienen de separaciones escandalosas, razón por la que tal vez prefieren mantener eso nuevo que están viviendo en silencio, lo que no quita que sean otras voces las que hablen por ellos y analicen su romance, como sucedió en el programa de Damián Doman, “Momento D”, donde el panelista Rulo Schijman lanzó un polémico comentario: “La sorpresa es que el flaco es soltero, son los dos solteros”, dijo en referencia al último escándalo que protagonizó Suárez por su affaire con el marido de Wanda Nara. “O sea vos querés decir que la ‘China’ Suárez está con un soltero”, le dijo el conductor y el panelista volvió a retrucar: “Claro, es increíble”.

“Qué malos que son”, dijo Doman entre risas por los escándalos que la actriz protagonizó y Rulo sentenció: “Es un chiste”. Quién es Rusherking De la misma manera en la que pusieron la lupa sobre el historial amoroso de cada uno, también repasaron la biografía de Rusherking y para eso algunos portales como Infobae recurrieron a la visita que el año pasado el cantante realizó al programa “PH: Podemos Hablar”, que conduce Andy Kusnetzoff y que en Santiago del Estero se ve por Canal 7.

“Mi papá es taxista y mi mamá ama de casa, mi papá labura todo el día, tuve una infancia muy humilde. Había veces que no teníamos para comer, tomábamos mate cocido con pan al mediodía y a la noche. A pesar de lo humilde que éramos, mi mamá y mi papá siempre se encargaron de darnos lo que podían”, había relatado en octubre pasado en PH.

Y sobre sus comienzos contó: “Empecé con el freestyle en Santiago, mis papás me bancaban y después cuando vieron que empecé a ganar, me bancaron más y fui creciendo hasta que un día me puse a hacer canciones y me vine a Buenos Aires. Me vine solito y ahora me empezó a ir muy bien, pero al principio con mis amigos dormíamos en el sótano de una peluquería, a veces no teníamos dónde dormir y comer”.

Hoy Rusherking se afianza cada vez más en el mundo del género urbano. Luego de una gira que recorrió gran parte del país durante el 2021, y que culminó con un teatro Gran Rex colmado, ahora prepara su concierto en el Luna Park para el próximo 4 de junio, al que muchos arriesgan que estará invitada la “China” Suárez. El artista viene de lanzar su single “Now”, junto a Tiago PZK, canción con la que incursionó de lleno en el género R&B, y logró revolucionar las plataformas digitales, superando los 40 Millones de reproducciones. Su anterior lanzamiento, “De Enero a Diciembre”, junto a Emilia, logró esta misma posición en pocos días y es considerado uno de los hits de ambos artistas.