Dos actores cuentan historias en 20 minutos

19/05/2022 - 20:41 Pura Vida

La TV Pública estrenó una nueva manera de contar una historia con el estreno de Dos20 el unitario de tendrá 8 emisiones y que a lo largo de 20 minutos permitirá a los espectadores espiar una situación entre padres y madres con sus hijos o hijas, o entre compañeros y compañeras de trabajo, o entre amantes, con la idea de que cualquier persona podría estar atravesando una situación semejante.

La propuesta televisiva trae a la pantalla a reconocidos actores como Federico Marrale, Luis Machín, Favio Posca, Carlos Belloso, Marcela Kloosterboer, Patricia Echegoyen, Luisa Kuliok, Laura Novoa, Romina Gaetani, Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Mónica Antonópulos, Luciano Cáceres, Andrea Rincón, Benjamín Rojas y Thelma Fardin.

“Es algo distinto, dos actores en 20 minutos, contar una historia vincular. En mi caso, me tocó una comedia con Andrea Rincón: un matrimonio, cuarentena, todavía no firmaron papeles, no tienen hijos, se sacan ahí como los trapitos al sol, abren su corazón, se sacan chispas y hay mucho amor, y bueno, no quiero contar el final, pero pasa de todo en veinte minutos. Un director de actores, un director de cámara, grandes autores y bueno, reactivar esto. Y armaron ahí ocho elencos, que están buenísimos y creo que todas las historias van a generar identificación, hay algo de todo esto, de este abanico que se armó con las ocho historias, que van a estar muy bien”, adelantó Luciano Castro sobre esta serie que empezó a verse anoche y que se repetirá todos los jueves a las 23, por la TV Pública.

Por su parte, Mariano Martínez, quien ya arrancó con su historia junto a la Romina Gaetani, para la tele, reflexionó: “Son historias con las que nos vamos a sentir identificados, es entretenimiento, cultura, y sobre todo eso, en un momento en donde las cosas están difíciles: entretener, pasar un buen rato no es menor”.

Y Marcela Kloosterboer agregó: “Me parece que es algo como bastante intimista porque habla mucho de los vínculos y me parece que también está bueno, creo que a la Argentina le gusta ver ficción propia y que es un buen momento como para distraerse y como para ver algo que le entretenga. Cualquier ficción es bienvenida en este momento porque después de la pandemia fue bastante complicado volver a hacer ficción”.