La muerte sorprendió a Liotta mientras dormía

27/05/2022 - 00:34 Pura Vida

El actor Ray Liotta, recordado por su papel en el clásico de Martin Scorsese "Buenos muchachos", falleció ayer, a los 67 años, en la República Dominicana, donde se encontraba filmando la película "Dangerous Waters".

Según informó el sitio especializado estadounidense Deadline, Liotta falleció mientras dormía y hasta el momento se desconocen las causas.

El intérprete estaba por casarse tras comprometerse con su novia Jacy Nittolo y tiene una hija de 23 años llamada Karsen.

La carrera de Liotta estaba en una etapa de resurgimiento tras su auge en los noventa, luego de su participación en el filme precuela de la serie "Los Soprano", "Los santos de la mafia", y roles en "Historia de un matrimonio" (2019) de Noah Baumbach y "Ni un paso en falso" (2021) de Steven Soderbergh.

Además, Liotta había participado en la miniserie de Apple TV+ "Black Bird" que se estrenará en julio y en la tercera temporada de "Hanna" de Amazon Prime Video, que estrenó el año pasado.

El actor había finalizado el rodaje del filme dirigida por Elizabeth Banks "Cocaine Bear" y estaba por protagonizar junto a Demi Moore "The Substance".

En 2005, ganó un Primetime Emmy como mejor actor invitado en el drama televisivo "ER". Por su papel en "Something Wild", dirigida por Jonathan Demme, obtuvo una nominación al Globo de Oro. La fama mundial le llegó gracias al gángster Henry Hill en "Goodfellas" de Scorsese, junto a Robert De Niro y Joe Pesci, en lo que sería el papel decisivo de su carrera.

El actor construyó su carrera interpretando a tipos duros. Y en una de sus últimas entrevistas con el diario El País, dijo al respecto: "No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen aunque el actor haya hecho los dos. De Al Pacino lo que más se recuerda es 'Tarde de perros' o 'El padrino', más que los tipos buenos que ha interpretado".

También en una charla con Télam, con motivo del estreno de la tercera temporada de "Hanna", en la que daba vida a un villano, señaló que no era "alguien que mire mucha televisión, a no ser que alguien sea asesinado de una manera extraña".