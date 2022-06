Sexo, violencia y mentira en Playboy

01/06/2022 - 21:28 Pura Vida

Miki García y Alexandra Dean dejaron los eufemismos a un lado cuando revelaron secretos, inconfesables algunos en otros tiempos, sobre Hugh Hefner, quien fuera el dueño de la llamada Mansión Playboy. Lo hicieron, primero, en "Secretos de Playboy", una nueva producción original de A&E, que llegará a Latinoamérica el 19 de junio. Y luego en el evento de prensa con medios latinoamericanos entre los que estuvo EL LIBERAL.

García conoce muy bien las intimidades de ese espacio del emporio de entretenimiento para adultos porque fue ex Plymate y exdirectora de Playmate Promotion. Y Dean es directora de la serie que, en doce capítulos, desnuda al universo Playboy con fuertes denuncias y evidencia la manipulación que ejerció Hugh Hefner sobre las "conejitas". Expone el lado más oscuro del imperio creado, hace casi 70 años, por el fallecido Hefner.

"Playboy no quería que esto saliera a la luz. Esta serie documental es innovadora en todo nivel. Están muy enojados en Playboy y las razones son porque no quieren que sus familias sepan lo que pasaba, no quieren perder su fama. Pero todo esto tiene que salir a la luz. No son los individuos los que deciden. Esto es un sentimiento colectivo entre las mujeres. Tenemos que alzar la voz y asegurarnos de que esto no vuelva a pasar", sentenció Miki.

García, quien ofició como Jefa de Promociones de Playboy entre 1973 y 1982, reveló que sufrió abuso sexual por parte de "un hombre que era muy famoso actor de televisión en ese momento, que estaba en un programa de televisión muy popular. "Él muy metódicamente me dijo que yo estaba usando un sweater con el logo del conejo, que nadie me iba a creer a mí, que le iban a creer a él. Él tenía dinero, él tenía abogados que podían defenderlo y de hecho ya estaba en mi habitación. Entonces iba a decir que yo lo había invitado", dijo.

"Todo era como un culto", explica también García. "Las mujeres eran preparadas y se les hacía creer que eran parte de esta familia. Y él (Hefner) se creía el dueño de esas mujeres. Hubo Playmates que tuvieron sobredosis y hubo Playmates que se suicidaron", revela García a medida que explica que pensó en escribir un libro para denunciar estas atrocidades. "Hefner incluso envió a alguien para sobornarme. Cuando encontrás a alguien tan poderoso te da tanto miedo porque todo puede pasar. Lo que sea. Tanto así era lo que le temía", detalló García en respuesta formulada por los periodistas.

"'Secretos de Playboy' me ayudó a sanar de muchas maneras. Yo tenía un largo camino por delante. Pero por lo menos siento que me dio una voz. Y por eso voy a estar eternamente agradecida a Alexandra Dean, a todo su equipo y también a A&E, por haber sido lo suficientemente valientes de alzar nuestra voz. Estas mujeres que participaron realmente no habían tenido una voz antes, y es realmente muy importante en el proceso de sanación", destacó García en el evento virtual

En 1971, Hefner compró la mansión y creó un verdadero oasis para adultos. "Secretos de Playboy" rompe con la ilusión de la caja cristalina en la que por décadas estuvo inmerso el universo de la Mansión. Una burbuja, una pompa de jabón de la que nadie quería salir y pocos se animaban a pinchar.