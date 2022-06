Con un breve comunicado, Shakira y Piqué confirmaron su separación

04/06/2022 - 09:36 Pura Vida

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué difundieron un comunicado en el cual confirmaron su separación y pidieron máximo respeto por sus hijos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señaló un escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

Los rumores de infidelidad del futbolista a la cantante surgieron el pasado miércoles, a través del Podcast Mamarazzis. “Lo que me comentan a mí... Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, señalaron Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas y conductoras del programa.

Aunque en un inicio, las españolas no dieron más detalles al respecto, el pasado jueves dicho medio volvió a retomar el tema y dieron algunas características de la presunta joven. “Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, se resaltó.

Padres de Milan (nueve) y Sasha (siete), Shakira y Gerard Piqué siempre se caracterizaron por mantener su relación bajo perfil. Si bien muestran a sus hijos en las redes sociales, son pocas las veces que han ido a eventos públicos o que han dado entrevistas juntos sobre la intimidad de su familia. Es por eso que por estos días tampoco decidieron expresarse al respecto, en medio de las versiones de una supuesta infidelidad.

El escándalo de la separación estará centrado en la custodia de los niños, ya que la colombiana no quiere seguir viviendo en Barcelona.