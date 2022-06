Relatos de feminismos llegan a la televisión

08/06/2022 - 20:46 Pura Vida

“Nosotras, relatos de los feminismos bonaerenses”, ciclo documental que recorre las últimas cuatro décadas de la historia de militancia a favor de los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTI+ en la provincia de Buenos Aires, estrenará este viernes a las 23.30 en la pantalla de la TV Pública con el propósito de “recuperar y poner en valor el camino abierto por pioneras y quienes nos antecedieron en las luchas”.

Así lo aseguró en diálogo con Télam la periodista Mariana Carbajal, quien está a cargo de la conducción de los cuatro episodios que, escritos junto a Lucía Lubarski, buscan explorar a través de distintas historias personales los logros obtenidos y las transformaciones sociales, políticas e institucionales en el terreno de los feminismos.

“El año pasado mi mamá me contó que había visto en Netflix un documental sobre pioneras feministas de Estados Unidos, y ahí me dije ‘nosotras estamos viendo las luchas norteamericanas en plataformas, pero no tenemos una serie que recupere las nuestras’”, agregó Carbajal.

Fue así como su madre, la activista Marisú Devoto, una “pionera en el sur del conurbano que atendía a víctimas de violencia de género cuando era tabú el tema”, se transformó en una inspiración para desarrollar “Nosotras”, que cuenta entre sus protagonistas con quien puso en marcha, durante los 80, un espacio seguro para las mujeres víctimas de violencia en Temperley.

“Conozco su trayectoria de haberla escuchado tantos años, pero me di cuenta de que no sabía toda su historia, todos los obstáculos que habían enfrentado, así que también hubo partes de su relato que me sorprendieron. Poder retratar esa época, lo que pensaban y vivían mujeres de su generación, que empezaban a descubrir el camino liberador que te abre el feminismo, fue hermoso”, aseguró. En ese sentido, contó que su mamá y sus compañeras “decidieron atender y ofrecer grupos de ayuda mutua en una iglesia, para que sus parejas, varones agresores, no sospecharan adónde iban y no les impidieran ir”, y que el deseo de registrar esa historia fue la motivación para pensar esta serie. Así, “Nosotras” parte desde ese punto, con un primer episodio que abarca el período 1983-1995, mientras que los restantes, que podrán verse de manera semanal, se centran en los años transcurridos entre 1995- 2003, 2003-2015 y 2015-2022.

La partida es el asesinato de la modelo y actriz uruguaya Alicia Muñiz en 1988 en manos de su pareja, el campeón de boxeo Carlos Monzón, y desde ese episodio criminal desplegará un repaso que se propone recuperar la historia reciente de la militancia de las mujeres y los colectivos de la diversidad en la provincia.

Así, cada entrevista y cada narración de “Nosotras” -que fue realizado con el apoyo del Ministerio de Mujeres, Género y D i ve rs i d a d bonaerense- tocará ejes como los cambios normativos, en el imaginario social, en el tratamiento mediático y en las instituciones en relación con la violencia de género, los femicidios, los derechos sexuales y reproductivos que dieron cauce en 2019 a la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y a la sanción, un año más tarde, de la ley que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Cada temática estará articulada mediante el relato de las protagonistas del documental.