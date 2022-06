Valeria Mazza: "Fue una trompada a la sociedad"

10/06/2022 - 21:38 Pura Vida

La extop model Valeria Mazza respira un poco más tranquila ahora que ve a su hijo Tiziano recuperándose de la cirugía a la que tuvo que ser sometido luego de que dos jóvenes lo atacaran el domingo pasado a la salida de un boliche en Rosario y le quebraran la mandíbula.

"Por una semana más tiene que tomar los medicamentos, calmantes, antiinflamatorios, antibióticos, el lunes tiene que ver al cirujano para ver cómo avanza la operación, y ver el tema de los puntos", contó Valeria luego de que su hijo, de 20 años, recibiera el alma médica. También señaló que además de las placas de titanio que le colocaron en la zona afectada, tiene 4 tornillos y unas gomitas para controlar que no haya movimiento y para relajar los músculos.

Consultada por la prensa sobre cómo vivieron con su marido, Alejandro Gravier, estos angustiosos días desde la madrugada que recibieron el llamado por la golpiza que sufrió Tiziano, Valeria reveló: "Siento más alivio desde que pasó la operación y al verlo a él mejorando hora a hora. Me siento más aliviada, no veo la hora de llegar a casa y que estemos los seis juntos (en relación a sus otros hijos). Necesito unos cuantos días de nido lleno y de calor de familia".

Y agregó: "Pasamos diferentes estadíos en estos días, primero la conmoción de recibir el llamado en la madrugada, el fantasma que tenemos los padres cuando salen los hijos. Con Alejandro reaccionamos rápido llegamos al lugar e hicimos todo lo que teníamos que hacer para poner a salvo a nuestros hijos y atender a Tiziano que estaba malherido. Y a partir de allí nos pusimos en manos de los médicos".

Por otra parte, reflexionó: "El domingo estaba muy expeditiva y concentrada en mi hijo, pero el lunes me desmoroné completamente, estuve llorando todo el día, pensando en lo que podría haber pasado. Fue una trompada a toda la sociedad, a todos los que somos padres, es algo que no puede pasar. No estoy enojada, no siento ganas de venganza, siento que no puede seguir pasando. Ya que le pasó a un hijo mío y tuvo repercusión, que lo usemos para que sea un 'basta'. No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, que nuestros hijos no puedan divertirse".

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando Tiziano fue sorprendido por unos desconocidos que lo golpearon a traición, a la salid del boliche al que había ido con su hermano Benicio y dos amigas. Luego de realizarle los estudios correspondientes, el joven fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, donde fue diagnosticado con un edema facial y fractura en el ángulo mandibular izquierdo con desplazamiento y alteración en la oclusión dentaria.