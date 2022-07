El cantante Ricky Martin se declaró inocente

04/07/2022 - 20:03 Pura Vida

La defensa de Ricky Martin ya había calificado de "falsas y fabricadas" a las denuncias que se hicieron públicas este fin de semana, por violencia doméstica contra el artista, cuando el propio cantante decidió usar su cuenta de Twitter para manifestarse al respecto.

"La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", escribió en el comunicado que difundió a través de sus redes sociales. Y agregó: "Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares". Además, agradeció "las innumerables muestras de solidaridad".

Por su parte, los abogados del cantante, dijeron a la revista People: "Las acusaciones contra Ricky Martin que llevaron a una orden de protección son completamente falsas y fabricadas. Estamos muy seguros de que, cuando los hechos verdaderos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente estará completamente reivindicado".

El sábado, un juez de Puerto Rico emitió una orden de restricción para que el famoso intérprete, no pudiera acercarse a una persona, cuya identidad se mantuvo en reserva, que lo había denunciado por violencia doméstica.

Algunas versiones difundidas por el periódico puertorriqueño El Vocero afirmaron que se trataría de una persona con la cual Ricky habría mantenido una relación de algunos meses y que, ahora, se sentía hostigada por el artista, al verlo deambular en varias ocasiones por la zona aledaña a su vivienda.

"El peticionario teme por su seguridad", señalaron que aclara la orden emitida por instrucción de la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, amparada en la Ley 54 de ese país que protege a las víctimas de este tipo de delitos.

Pero las fuerzas locales informaron, en aquel momento, que no pudieron dar con el artista para notificarlo sobre la decisión judicial.

Enrique Martín Morales, nombre del real del músico y compositor, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos: los gemelos Valentino y Matteo, nacidos en 2008, por medio de gestación subrogada; Lucía, quien llegó al mundo en diciembre del 2018, y Renn, el más pequeño que nació en octubre de 2019.

Este no es el único problema legal que enfrenta Ricky Martin en estos días.

La semana pasada se conoció que su exmanager, Rebecca Druker, le inició una causa en Los Ángeles, California, por falta de pago de honorarios.

Según la representante, el artista le debe actualmente unos 3 millones de dólares, razón por la cual se presentó ante el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles e hizo una petición judicial para iniciar un procedimiento contra el cantante.

La mujer alega en su denuncia que protegió al intérprete de hits como "La Mordidita", de las consecuencias de sus "imprudentes indiscreciones". "Lo hizo no solo porque era su mánager, sino también porque pensó que Martin era su querido amigo", dice el escrito presentado en sede judicial, que trascendió a la prensa.

En ese caso, el puertorriqueño ni si quiera se manifestó en sus redes sociales; y en su cuenta de Instagram solo hizo espacio para expresar su furia contra quienes criticaron a la película Lightyear, la precuela de Toy Story, que incluye un beso entre dos personajes femeninos. "Esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Lightyear, póngales documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética", manifestó enojado el reconocido artista en una historia de su cuenta oficial, en la que tiene más de 17 millones de seguidores.

Mientras los enredos legales se suman, en el plano profesional, se multiplican también sus éxitos. A mediados de abril publicó un single y video titulado "A veces bien y a veces mal", junto al grupo mexicano de pop Reik que representa la primera colaboración entre ambos artistas.

"Esta canción es muy especial, a mí me encanta. Es muy romántica y me lleva de alguna manera al comienzo de mi carrera. Lo curioso es que nosotros la grabamos al inicio de la pandemia. Pensé que tenía que salir en el momento adecuado, no antes ni después y finalmente aquí está", dijo satisfecho con el resultado. La canción cosechó millones de reproducciones y va en aumento. Además, volverá a actuar en una serie.