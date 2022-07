María Becerra mostró su cambio físico, que es más que algo estético

05/07/2022 - 20:54 Pura Vida

Muchos podrían pensar que con el gran éxito que la acompaña, a María Becerra, la trapera argentina conocida como "La Nena de Argentina", que vendrá a Santiago del Estero para sumarse a los festejos por un nuevo aniversario, nada le puede faltar. Sin embargo, las procesiones van por dentro, aún en torno a temas que a primera vista podrían parecer demasiado superficiales. En el caso de María, su imagen física fue motivo de comentarios de todo tipo, e incluso de bullying, hasta que encontró la manera de darse espacio para trabajar en eso. Inició un entrenamiento para ganar peso y masa muscular. Feliz con la transformación, subió imágenes a sus historias de Instagram, y les reveló a sus seguidores el porqué de este disfrute.

"Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo", comenzó diciendo Becerra en su posteo y continuó: "Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular".

"La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados", dijo sobre el bullying del cual fue víctima.

Y siguió: "Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short", lo que reemplazó por ropa ancha para parecer más grande.

"Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", aseguró mostrando la evolución, a través de fotografías con las que fue capturando la imagen que le iba devolviendo el espejo.

Quizás por todo lo experimentado en carne propia, María no deja de sensibilizarse con lo que les sucede a otras chicas, como Sabrina Carbonel, la adolescente de 18 años, que fue corista del trapero santiagueño Rusherking en 2021, y que eligió la canción "Episodios", de Becerra, la ex del cantante, para audicionar en "La Voz Argentina". Allí contó que esa era su segunda vez en el escenario tras haber sufrido un ataque de pánico en pleno show.

"Qué lindo cuando cantan canciones mías. Yo sé lo que se siente audicionar para programas así, sé los nervios que se sienten antes de salir, así como sé lo especial que es para uno la canción que elegís para cantar", escribió María en Instagram junto a una captura de la exitosa audición, y le agradeció el "regalo".