Tessa Thompson trae a una Valquiria renovada

"Thor: Amor y trueno", cuarta cinta del rubio dios nórdico del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que se exhibe en las salas de Santiago del Estero, con altas dosis de comedia, trae a Natalie Portman de regreso no solo como interés romántico del protagonista sino como superheroína y con un villano matadioses "con el que cualquiera se puede identificar".

Así lo afirmó a Télam la actriz estadounidense Tessa Thompson, quien retoma, el papel de Valquiria, la última sobreviviente de las mujeres guerreras de la mitología vikinga que ahora ocupa el rol de rey (así, en masculino) de Nuevo Asgard en la Tierra.

Algo hastiada de la sedentaria vida como funcionaria pública, Valquiria está lista para asistir a Thor (Chris Hemsworth) y a Jane Foster, ahora convertida en Poderosa Thor en una travesía galáctica para detener a Gorr, "El carnicero de dioses".

Encarnado por Christian Bale, es acaso el villano con el origen más interesante de los -hasta ahora- 29 filmes de la franquicia: luego de la extinción de su planeta, su civilización y, sobre todo, de sus seres queridos, constata que su devoción y oraciones jamás provocaron la intervención divina. Embargado por una ira feroz, se encomienda a la misión de subvertir el orden universal matando, uno por uno, a cada uno de los dioses.

La premisa propone épica y drama, aunque en el registro ya conocido de su director, el neozelandés Taika Waititi el filme busca un balance con dosis de humor absurdo.

"¿Cómo no vas a divertirte? Somos increíblemente afortunados de poder hacer películas en general, pero particularmente de hacer este tipo de películas que viajan por todo el mundo y que están destinadas a brindarle a la gente una gran cantidad de alegría", sintetizó Thompson.





-¿Extrañabas a Valquiria?

Sí, realmente la extrañé mucho. Es un personaje que me encanta interpretar, y que exige una cierta cantidad de intensidad física y antes de hacer estas películas trato de ponerme en la mejor forma posible. Siento que puedo expandir a Valquiria, entrar en nuevas dimensiones.





-En "Ragnarok" era una persona rota, deprimida, cínica. ¿Cómo la describirías ahora?

Todavía le gusta tomar un trago de vez en cuando, pero no como si estuviera tratando de automedicarse o porque está deprimida y triste. Y creo que esta película se sintió como si realmente explorara un lado más ligero de ella que el que hemos visto en el pasado y que, incluso en la batalla, no parte necesariamente desde un lugar de ira. Ahora parte de un lugar realmente noble, de tratar de proteger a su gente y me gustó ese elemento, y también poder verla en relación con el personaje de Natalie (Portman), la Poderosa Thor (Mighty Thor en el original en inglés), tener una hermana nuevamente, que es algo que creo que ella ha estado deseando durante mucho tiempo.