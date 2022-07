“Voy a estar siempre agradecido a EL LIBERAL”

22/07/2022 - 21:53 Pura Vida

Ramoncito Álvarez puso de relieve la calidad de la producción de “Soy Historia”.

“Voy a estar siempre agradecido al diario EL LIBERAL porque ha sido un puente muy importante hacia los artistas. Muy agradecido a Oscar Gerez, a Marcelo Jozami y al “Chino” Gómez. Se ha formado un gran equipo, en el que está también Gonzalo Pacheco, y la gente va a poder disfrutar de una producción netamente santiagueña y con una muy buena calidad en sonido y videos”, enfatizó.

“Para mí es a lgo muy nuevo. Y yo lo estoy haciendo desde un lugar de un músico para otro músico. En todo este tiempo ha sido un tiempo de preparación, de conocer a los artistas, de saber más acerca de su música y de su vida personal. Y, sobre todo, lo más hermoso de este proyecto es saber sus historias y compar tirlas”, destacó Ramoncito sobre lo logrado con “Soy Historia”.





SU EXPERIENCIA COMO ENTREVISTADOR

“UN DESAFÍO MUY GRANDE”

Conducir “Soy Historia” representó para Ramoncito “un desafío muy grande y muy importante para mi carrera musical porque nunca había entrevistado o charlado con colegas teniendo ese rol de entrevistador. Ha sido todo muy raro porque toda mi vida he estado del otro lado. Cuando surgió la idea de EL LIBERAL de hacer un ciclo con músicos, desde el primer momento he dicho que sí sin saber a dónde me estaba metiendo. Yo soy así. Siempre, a todos los desafíos digo que sí”.