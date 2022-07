Marcelo Tinelli regresa hoy a la televisión con un formato al que su primo "El Tirri" le tiene mucha fe

24/07/2022 - 21:52 Pura Vida

Tras largas temporadas con el Bailando por un sueño, Marcelo Tinelli decidió dar un volantazo y probar con "Canta conmigo ahora", que tiene un jurado integrado por 100 famosos, algunos de ellos visibles, que ocupan una pantalla gigante, y al que los participantes tienen que lograr hacerlos cantar, con sus performances.

Para este proyecto, que se verá desde esta noche, a las 22.30, por el Trece, Tinelli volvió a convocar a su primo conocido como "El Tirri". "El formato es completamente nuevo, se estrenó en Londres, con 100 jurados, el sistema de software de la votación es increíble. Hay demasiada producción, son ocho participantes por programa. No es un formato fácil", dijo en el ciclo radial "Agarrate Catalina".

Y agregó: "Entre los dos nos potenciamos para bien, yo lo que más quiero es que él encuentre un formato que lo sienta y ojalá que la audiencia acompañe. Yo esto no lo he visto, esto que vi acá para cómo está el país hoy en día, es monumental, me emociona".

El jurado también tendrá a José Luis Rodríguez y Cristian Castro, Cande Tinelli, Coti Sorokin, entre más, y participantes de todo el país. Como se recordará, en Santiago del Estero se abrió el casting para participar de este nuevo certamen, que promete entretener sin conflictos.