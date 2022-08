El ''Pelado'' quiere a los ex CQC en #Juego Chino

09/08/2022 - 21:55 Pura Vida

Guillermo el "Pelado" López saltó a la popularidad como notero de CQC, el programa que condujo Mario Pergolini por varias temporadas, y que renovó las dinámicas televisivas. Y desde el estreno de #Juego Chino, su nuevo ciclo de entrevistas y entretenimiento, volvió a compartir pantalla con su excompañero Andy Kusnetzoff. Esa situación lo puso nostálgico y admitió que tiene ganas de que el conductor de "PH: Podemos Hablar" vaya a su programa, al igual que el resto.

"Para mí no solo fue el programa que cambió mi vida, sino que fue uno de los programas que cambió la historia de la tele. Me encantaría hacer una nota y tener a todos los CQC, no sé qué tan viable es, pero me encantaría", dijo en el ciclo radial "Por si las moscas", y agregó: "Al menos Andy (Kusnetzoff) tendría que venir a jugar al chino, así que lo invito como compañero de sábado a la noche a venirse, lo desafío".

Por otra parte, reveló que extraña el formato periodístico de Cuatro Cabezas en la TV, y confesó quiénes cree que podrían ser el "notero estrella" en una eventual reedición del programa. "Si yo tuviera que conducir CQC, como lo hice en dos años tendría varios candidatos", dijo al respecto. Y apuntó: "Santi Maratea podría hacer la cadena de favores, ocupando el lugar de Gonzalito; Grego Rosello podría hacer color muy al estilo CQC; y hace poco vi a Nico Occhiato y tiene aroma a CQC porque era divertido verlo en una previa de la Champions; Migue Granados podría ser otro, y habría que buscar señoritas que también podrían funcionar".