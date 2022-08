“Pampita” vuelve al cine, ¿Con Vicuña?

11/08/2022 - 20:24 Pura Vida

En 2017, Carolina “Pampita” Ardohaín había llegado a la pantalla grande con la película “Amarás al hombre de tu hermana”, casi como una revancha tras la infidelidad que sufrió por parte del actor chileno, Benjamín Vicuña, quien había iniciado una relación amorosa con Eugenia la “China” Suárez mientras compartían el rodaje de “El hilo rojo”.

En aquel entonces, la vida privada se volvió por un instante tan pública que la modelo y actual conductora del reality “El Hotel de los Famosos” confesó que había encontrado al padre de sus hijos y a la actriz manteniendo relaciones en el motorhome.

El escándalo no demoró en salpicar la vida de todos sus protagonistas. Pero el tiempo parece haber ayudado a sanar las heridas.

“Pampita” se casó, se embarazó, y se convirtió nuevamente en madre de una niña, mientras su ex vivió esas circunstancia al revés: fue dos veces padre junto a la “China” y se separó en medio de escandalosas versiones de infidelidad de su pareja. Hoy, “Pampita” y Benjamín Vicuña parecen estar a años luz de aquella dolorosa situación que los distanció.

Tanto que hay quienes barajan en nombre del actor chileno como posible pareja de la modelo en una nueva película que comenzaría a rodar después de la segunda temporada de “El Hotel de los Famosos”.

“Ella va a cambiar de rubro por un tiempo, ella siempre tiene algo nuevo o distinto que te va a sorprender, que va a hacer ruido”, dijo Pía Shaw en el programa LAM, y señaló que la modelo “va a hacer cine”.

Por otra parte, reveló que “Pampita” se reunirán en estos días con los productores para analizar el tema del guion. “Ella es muy completa. Ya tuvo una película, pero acá la van a ver como una Jennifer López, protagonista de comedia romántica”, apuntó.

“Va a juntarse en estos días a leer el guion. Es una comedia romántica de Pampa films”, especificó Pía, mientras Ángel de Brito le preguntaba si Roberto García Moritán estaría involucrado, lo que dio pie a que su panelista brinde una revelación clave.

“Moritán no va a estar en esta película en la que Juli Novarro va a hacer de productora por primera vez. La idea de la productora es ‘Si esto es una comedia romántica, ¿qué galán le ponés a Pampita?’”, preguntó Pía con cierta picardía. Luego de que Ángel tirara los nombres de Nico Cabré, David Bisbal, Mauro Icardi y Leo Sbaraglia y Ricardo Darín, Pía decidió revelarlo: “Quieren ver la posibilidad, con guiones en mano, de preguntarle a Benjamín Vicuña”, contó. Tras el “naaah” generalizado de las “angelitas”, De Brito reconoció que “lo hacen a propósito para que hablen todos de esto. ¿Quieren que vuelva con Vicuña? Mirá que Vicuña no pierde oportunidad, ¿eh?”, remarcó.

"Esto sería para el próximo año en principio, antes ella tiene que hacer El Hotel de los Famosos. Empiezan ahora con los guiones. Obviamente que el galán es una de las cosas más importantes así que lo tienen que charlar con Carolina y con Benjamín", cerró Pía.





Vicuña, con Laurita

Hasta que el guion de la nueva película que encabezará “Pampita” Ardohaín lleguen a sus manos, Benjamín Vicuña repasa la letra de “El Método Gronholm”, la obra que estrenará junto a Laurita Fernández, Rafa Ferro y Julián Cabrera, en la que representarán a cuatro candidatos a un alto puesto ejecutivo.

En la historia, los actores se enfrentarán en la entrevista final por obtener un lugar en una empresa multinacional y el hecho está en que no hay entrevistadores. En el medio de los ensayos, corrió el rumor de que Vicuña estaba en crisis con su actual pareja, Eli Sulichin, por su trabajo con Laurita.

Al respecto, la ex de Nicolás Cabré señaló al programa “Intrusos”: “No, a mí en eso no me metan. Yo no estoy al tanto de nada, ni idea. Tengo gente en común con ella y es una divina total”, sentenció dejando en claro que su relación con el actor es absolutamente laboral.