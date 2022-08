Yanina Latorre le sienta bien a LAM, y al rating

28/08/2022 - 21:04 Pura Vida

La sorpresivas vacaciones que se tomó Ángel De Brito, junto a su compañera Andrea Taboada, obligaron a la panelista Yanina Latorre a ponerse al frente del programa LAM, que para sorpresa propia y ajena, midió más rating con ella como conductora, con picos de 4.2, que con De Brito. Pero según adelantó después la esposa de Diego Latorre, el tiempo que dura la ausencia de Ángel, la conducción iría rotando entre ella y Pía Shaw.

Lo cierto es que a Yanina le sobra amor propio, y también picardía y madurez para saber cómo moverse en la farándula. Por eso, durante una entrevista con el programa radial "Por si las moscas", donde elogiaron su labor en LAM, admitió que ella es "irremplazable". "Yo sé que soy irreemplazable en el programa, porque conozco cada rincón, estoy desde que el programa arrancó, soy la más picante", señaló. Y sumó: "Es cierto que sirve siempre un contrapunto, y para eso la tengo a Estefi (Berardi), Estefi es chicanera, pero no es sólida para discutir, porque capaz discute conmigo, se enoja y me contesta como me contestaría Lola (su hija), seguramente porque es chica".

Sobre el lugar que ocupa en el programa de chimentos, Latorre remarcó. "Mi silla es inocupable, porque yo trabajo muchísimo, tengo información todo el tiempo e información buena, chequeo todo, tengo todo para respaldar la información que doy, sino no digo nada, y por más que, a veces, no cuento todo porque tampoco puedo matar a nadie, yo si lo digo es porque lo tengo comprobado y además me gusta ir al hueso, me gusta ser cruda, opinar, y decir las cosas como las pienso sin dejarme influenciar por nada".

Haciendo gala de esa sinceridad, cuando le preguntaron si el hecho de estar trabajando en América había disipado su rivalidad con Pamela David, la esposa de Daniel Vila, el dueño de América, Yanina lanzó: "Yo no es que ahora me voy a hacer amiga de Pamela porque estoy en América, la diferencia que tengo con la familia Vila, la sigo teniendo aunque esté en esta tregua por laburo, pero lo que tienen estos canales que no lo tiene El Trece, es que te tratan más como si fueras una estrella".

Al respecto, agregó: "En El Trece no nos dieron la importancia que nos tenían que dar, Ángel (De Brito) siempre lo pensó. Acá en América somos rockstars, nos escriben, nos preguntan cómo estamos, nos dan lo que necesitamos, nos sentimos muy queridos".

Como se recordará el pase de LAM de la pantalla de eltrece, donde ganaba su franja horaria de la mañana, a América, donde debutó en horario vespertino, se dio en medio de un fuerte cruce entre De Brito y el gerente de programación del canal del solcito, Adrián Suar, quien encontró en la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, a buenos reemplazantes.

De Brito anunció que habrá sorpresas, a su regreso a LAM.