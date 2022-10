L-GANTE, EN BOCA DE TODOS Y SU RELACIÓN CON TAMARA BÁEZ Y CON WANDA NARA

04/10/2022 - 21:10 Pura Vida

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, no tiene paz. Está en boca de todos y no precisamente por su talento como músico sino por los escándalos en los que se ve envuelto en su vida personal. Las discusiones con Tamara Báez, su exesposa, se han vuelto frecuentes. En todos estos dimes y diretes quien sufre es Jamaica, la pequeña hija de ambos.

El aumento en el enfrentamiento de L-Gante y Tamara Báez tiene como principal víctima a la beba de ambos, según afirmó el abogado del jurado de "Canta Conmigo Ahora".

"Hoy en día se está tomando como rehén a Jamaica de una negociación en la que piden cada vez más dinero", afirmó Alejandro Cipolla en una nota con "Mañanísima" (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine)

El abogado indicó las pretensiones de Báez y su abogado: "Primero me pidieron un millón (por mes), les dije que me dejaran ver para negociar, pero después me dijeron que querían más. Y aparte de eso que no iba a ver a Jamaica hasta que se arregle todo".

En tanto, Báez usó sus redes para referirse a la presunta solicitud y se mostró irónica. "¿Es verdad que te pagaba un millón por semana?", quiso saber un usuario en las redes sociales y ella respondió: "Lloran por pagar un millón por mes, ¿de verdad creen que me lo daría por semana? ¿De verdad tengo que salir a aclarar todo? Qué mal están".

"Tampoco es un millón el 20 o 30 por ciento de su sueldo, gente, no digo más del tema", agregó insinuando que el músico tiene ingresos por mucho más que los montos mencionados.

Alejandro Cipolla explicó la postura de L-Gante ante las acusaciones de Tamara Báez.

"Queremos bajar la escalada mediática porque Elián no quiere contestarle. Ella se puede comportar como quiera. Lo que no piensa es que en el futuro esto va a quedar todo registrado", contó.

"Ya no podemos hacer la vista gorda y vamos a iniciar las acciones penales correspondientes también. Tenemos que darle un fin a esto. Ventilar cuestiones de una pareja habiendo una menor de edad, una bebé, me parece una locura desde cualquier aspecto. Es un tema de dinero, no de otra cosa", avisó el abogado de L-Gante a Tamara Báez.

Olor a marihuana

Además de asegurar que Valenzuela le pasaba poco dinero a su hija, Merlo contó que en una de las ocasiones que se llevó a la nena de un año, se la devolvió a Báez con "olor a marihuana": "Hay una menor y hay que tomar medidas, precauciones. Nunca se le ha negado esa menor, pero hay que tomar precauciones. Cuando él se la lleve va a tener que tomar sus precauciones. Va a tener que ver que delante de esa menor nadie se fume, que delante de esa menor no pasen situaciones que no tienen que pasar". Al respecto Cipolla dijo que era falsa la acusación y que se trataba de "chicanas" para obligar al cantante a llegar a un acuerdo.

¿De novio con Wanda?

Y por si faltaba algo en la vida de L-Gante, es que se lo vinculara sentimentalmente con Wanda Nara. Mauro Icardi regresó a Argentina y se enfrentó a Wanda Nara. En medio de rumores que indican una fuerte pelea entre ambos, el futbolista le dejó un romántico mensaje a la empresaria en sus redes sociales.

El pie lo dio Wanda, que posteó una serie de fotografías de alto voltaje enfundada en un enterito color marrón claro, del tono de su piel, con transparencias, brillos y espalda abierta. Al posteo no solo reaccionaron cientos de fanáticos de la empresaria, sino que aparecieron dos figuras relevantes: L-Gante y Mauro Icardi.

Mientras que el referente de la cumbia 420, que está siendo vinculado sentimentalmente con Wanda Nara, dejó un corazón a modo de apoyo, Mauro Icardi no se echó para atrás e intentó reconquistar a la empresaria a través de la palabra.

Halagando su impecable figura, el deportista arrancó: "Siempre brillando con esa belleza radiante". "Se ve que te hizo bien la sorpresa del finde", sumó Icardi en relación a su viaje sorpresa a Argentina, pese a la confirmación de Nara del divorcio.

Y agregó, dejando en claro que Wanda regresará a Turquía con su familia pronto: "Última semana de esfuerzo y a seguir brillando con todo .Te amo".