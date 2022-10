CUENTA REGRESIVA PARA LA VUELTA DE GRAN HERMANO

13/10/2022 - 20:44 Pura Vida

Con un protocolo de consentimiento explícito para tener relaciones sexuales, pruebas para poder ver los partidos de la Selección argentina durante el Mundial y abstinencia durante 100 días del teléfono celular, dos décadas después de su estreno en Argentina el próximo lunes a las 21.45 regresará a la pantalla de Telefé una nueva edición de "Gran Hermano" conducida por Santiago del Moro, y en Santiago del Estero se verá por la pantalla de Canal 7.

"Cuando me dijeron que iba a ser el próximo conductor del formato sentí que todo lo que había hecho en los medios tenía un porqué, porque 'Gran Hermano' es el formato madre de todo lo que ha pasado en la televisión desde el 2000 para acá", contó Del Moro en una presentación en el SUM de la casa en los Estudios Pampa de Martínez.

"Es un programa -agregó- que nos arrastra e interpela a todos, que ama y critica el público que se siente parte, no te pasa por el costado sino que te mete directamente en el juego".

Mezcla de experimento sociológico con show televisivo, el formato replicado en más de 70 países desembarcó en Argentina el 10 de marzo de 2001 conducido por Soledad Silveyra y bajo el lema "la vida en directo".

En las puertas del siglo XXI, cuando internet estaba apenas extendida en las computadoras domésticas y los teléfonos inteligentes hubieran parecido un delirio futurista, el programa abría las puertas de la pantalla para "la gente común" mientras en el "prime time" figuras como el prestigioso semiólogo Eliseo Verón y el periodista Jorge Dorio analizaban lo que sucedía en "la casa más famosa del país".

Dos décadas más tarde, con la Tv de aire perdiendo dramáticamente terreno frente a las plataformas, la intimidad como parte del paisaje cotidiano en las redes sociales y el antecedente del encierro social en pandemia, el formato se enfrenta a un desafío diferente.

Para eso, se apostó a una espectacularidad técnica y arquitectónica nunca antes vista en el país. Si bien la casa tiene 2200 m2 la extensión no es sinónimo de libertad: tiene 65 cámaras y 87 micrófonos para que no quede ningún rincón sin espiar.

A la casa se ingresa por un moderno y vistoso gran jardín con pileta, sauna, parrilla y gimnasio. En el interior hay una amplia cocina integrada, un living con un gran sillón alrededor de una tele que solo se utilizará para comunicarse con el exterior durante las galas, dos habitaciones con nueve camas individuales cada una, el confesionario y un único baño donde no hay un metro cúbico de intimidad.

Para mantener entretenidos a los espectadores, "Gran Hermano" abarcará de lunes a lunes la grilla semanal de Telefé: los lunes será el día íntimo entre Del Moro y la persona eliminada; los martes y jueves las pruebas y el análisis de la casa; los miércoles gala de nominación; los viernes día de fiesta, los sábados la "noche de los ex" (ex participantes de ediciones anteriores analizan el interior de la casa) y el domingo la gala de eliminación.

Aunque Del Moro cuenta con amplia experiencia en televisión, contó que frente al desafío que le impone un programa en vivo tan "desmesurado, apasionante y visceral" se puso en contacto con sus antecesores.

"Hablé con Jorge Rial, con Mariano Peluffo, le mandé un mensaje a Solita Silveyra, quería que me contaran cómo fue la experiencia de entrar al estudio y hablarle a un país", confesó.

Si bien no detalló los pormenores de esas conversaciones, celebró que se trata del "programa más democrático de todos porque quién se queda o se va lo decide el público".

En esta nueva edición, Del Moro contará con un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato.

Respecto de los 18 participantes surgidos de un casting masivo que inundó de videos virales las redes sociales, Del Moro destacó que el criterio de selección estuvo puesto en la diversidad, aunque aclaró que no se refiere a la diversidad sexual: "No queremos que sea un tema ni poner el foco ahí porque la sexualidad no es materia opinable de nadie y, además, eso ya se contó en 'Gran Hermano 1' y esa batalla ya la dio en su momento Gastón Trezeguet".

Por otra parte, resaltó que quienes ingresarán el lunes tienen "una gran ventaja contra los pioneros de 'Gran Hermano': Todos saben a dónde vienen, acá no hay nada inocente: es la competencia televisiva más importante del mundo".