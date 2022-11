Actriz de ''El Resplandor'' deja sin efecto su retiro

31/10/2022 - 21:57 Pura Vida

Hay carreras consolidadas a las que algunas figuras deciden poner en pausa por razones que solo ellos conocen. Algo así le sucedió a Shelley Duvall, la protagonista de la icónica película "El Resplandor", quien luego del rotundo éxito junto a Jack Nicholson, en los 80, extendió su participación en el mundo del espectáculo hasta el 2001, cuando decidió correrse definitivamente de la actuación tras el papel de la detective Dubrinski en "Manna from Heaven".

Pero a más de dos décadas de aquel adiós, Shelley regresará al cine como la madre del protagonista del filme "The Forest Hills", del director Scott Goldberg.

"Somos grandes fans de 'El resplandor' y, sinceramente, es una de mis películas de terror favoritas, a la altura de 'La noche de Halloween', de John Carpenter, y 'La noche de los muertos vivientes', de George A. Romero, con los tonos oscuros que ofrecían sus películas, junto con las partituras perfectas y los elementos que las convierten en mis favoritas", señaló Goldberg en un comunicado.

Y sumó: "Shelley contribuyó a que 'El resplandor' fuera una obra maestra absoluta, dándolo todo y actuando de una manera que realmente mostraba el miedo y el horror de una madre aislada".

"The Forest Hills" se centrará en un hombre que sufre alucinaciones que se convierten en pesadillas tras una lesión en la cabeza que sufre en las montañas.

En 2016, la intérprete confesó en una entrevista que la filmación fue un infierno para ella y para el resto de sus compañeros. "Había un gran elenco. Todos eran personas maravillosamente divertidas… pero luego estaba Stanley Kubrick, el director de esta obra maestra icónica. Todo lo que diré es que, si el realizador no hubiera hecho lo que hizo, con tanta fuerza y crueldad, no habría obtenido el mismo resultado en la cinta", reveló.

Las tácticas de Kubrick siempre fueron empleadas de mala manera. No sucedió solamente en esta producción, sino también en otras como La Naranja Mecánica, en la cual el protagonista sufrió malos tratos por parte del cineasta.

Dentro de las cosas que Kubrick le hizo a Duvall fue pedirle al equipo que la ignoraran cada vez que pudieran para generar en ella un sentimiento real de soledad, aislamiento y miedo.

Otra de las estrategias que utilizó el director fue no avisarle sobre lo que iba a suceder en las escenas, tal como sucedió en el caso de la escena del bate de béisbol: se trata del momento en el que Nicholson la acecha, pidiéndole el bate, mientras ella intenta escapar. Su cara de susto es completamente real y fue obligada a repetir la escena 127 veces, por lo que terminó deshidratada de tanto llorar.

Las consecuencias del maltrato laboral llegaron bastante rápido: empezó a perder el pelo por el estrés. Además, confesó que Stanley nunca le dijo algo bueno a ella para animarla, tampoco le agradeció ni la alentó. "Él me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar", cerró la actriz al respecto.