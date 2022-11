Dolores Fonzi cierra un 2022 intenso en la pantalla grande

10/11/2022 - 21:42 Pura Vida

Dolores Fonzi, quien está en Mar del Plata con el doble motivo de integrar el jurado de la Competencia Internacional del Festival de Cine de la ciudad y acompañar la película "Las fiestas", que protagoniza, adelantó detalles de su ópera prima como directora.

"Se llama 'Blondie' y es sobre una madre que tuvo a su hijo a los 15 y ahora ya son grandes. Él tiene 25 y ella 40. Viven juntos, pero más como 'roommates' que como madre e hijo. Ella fuma porro todo el día y hace cosas como robar en el supermercado y él es más maduro que ella. La hice en tono de comedia", explicó Fonzi, en charla con Télam, sobre la que será su primera película como directora.

Y sobre su papel como jurado, contó: "Hay que ver tres películas por día, pero no podés discutir nada hasta que termine porque el último día sale una película que no tenías pensada y cambia el paradigma de lo que venías pensando. A mí me gusta mucho el cine y me gusta discutir, dos cosas que como jurado son excelentes".

En la muestra internacional, Fonzi se hizo un espacio para acompañar la presentación de "Las fiestas", película de Ignacio Rogers, que coprotagoniza con Cecilia Roth, Daniel Hendler y Ezequiel Díaz, un grupo de trabajo más que conocido para ella y que le dio un plus extra a un intenso año, en el que también acompañó por el mundo a su pareja, Santiago Mitre, en las diversas presentaciones de "Argentina, 1985".

"En junio del año pasado Santiago filmó su película -especificó Fonzi-; en diciembre Ignacio dirigió 'Las fiestas' y en junio yo dirigí mi ópera prima. O sea, en un año y medio en el grupo íntimo de amigos hicimos tres películas, fue hermoso. Es decir, 'Las fiestas' no es una película convencional que me llega de una manera convencional. Al actuar con amigos, con mi gente más cercana, se generó un clima de naturalidad que pocas veces pasa".

Ese clima hace referencia no sólo a que Rogers es el padrino de sus hijos, sino también a que con Hendler ya filmó cinco veces y a que con Roth las une una amistad de 22 años. Todo esto hizo que el trabajo en rodaje fuera más ameno y que en pantalla se pudiera ver una película íntima.

Roth interpreta a una madre con un pasado de abuso psicológico sobre sus hijos (Fonzi, Hendler y Díaz), pero que luego de sufrir un infarto, decide reencauzar su relación en la quinta familiar, adonde los convoca para pasar Navidad y Año Nuevo.

"Es una película universal, los vínculos, las familias, las identidades, quiénes somos, de dónde venimos, nuestros padres y nuestros hijos los atraviesa a todos y esta película me parece una joyita", señaló la actriz.

Tu personaje tiene algo de no querer soltar, no solo a su madre, sino también al espíritu adolescente.

"Tiene una manera de ser madre bastante infantil, porque es madre y a la vez quiere joder. Tiene una maternidad desconectada, que puede ser algo replicado de la madre propia que es el personaje de Maripaz (Roth). También algo desprejuiciado, yo no estoy juzgando al personaje. No tengo drama en mostrar una madre que deja a la nena en el auto y se va a bailar, pasa, ¿por qué no podría pasar? ¿De quién es la responsabilidad y cómo uno vive la maternidad? ¿Cómo liberarla de prejuicios, cargas y responsabilidades extra más allá de las que ya tenemos, sobre todo siendo mujeres? Entonces me parecía interesante eso de que el tío de la nena se ocupe más que la nena esté bien.