"GRAN HERMANO" APUESTA A UNA EDICIÓN 2023, ANTE EL FENÓMENO

17/11/2022 - 21:47 Pura Vida

Ahora que se conoció que Lucila "La Tora" Villar, Walter "Alfa" Santiago, Juliana Díaz y María Laura "Cata" Álvarez son los nuevos nominados de "Gran Hermano" para quedar fuera de juego, la primera ganadora del reality de Telefé, Marianela Mirra se animó a vaticinar quiénes llegarán a las instancias finales.

"Muy pronto, pero mis favoritos y a quienes veo en la final son Agustín, Alfa y Marcos", dijo en Instagram, desde donde comunica sus opiniones con respecto al reality, ya que habría rechazado ofertas para sumarse a algunos de los programas que analizan la actual edición.

Asimismo, fue muy crítica con "La Tora", por sus recurrentes cruces con "Alfa". "Alta manipulación 'La Tora'. Le salió todo mal", se despachó. Y agregó: "Ahora no le queda otra que levantar la bandera de las mujeres abusadas. Papelonera", en referencia al desahogo emocional de Lucila en el confesionario cuando vio que el público seguía apoyando al jugador de 60 años, pese al repudiable comentario sexual que éste le hizo a Coti.

Sobre las representantes femeninas, Marianela, quien durante su paso por GH 2007 encontró en Nadia Epstein a su "villana", se sinceró: "Todavía no me convencen las mujeres".

Mientras tanto, en la casa siguen jugando mal al complot. Esta vez se impugnaron los votos de Coti y Conejo, quienes habían hablado previamente de su intención de viajar a Catamarca, algo que fue entendido como un intento de acuerdo para votar a María Laura "Cata".

Con estos condimentos, la edición 2022 de Gran Hermano logró convertirse en el programa más visto de la televisión, el que en su gala de nominación del miércoles batió un nuevo récord de audiencia al alcanzar 21.7 puntos de rating, número que solo conseguía los domingos, cuando se realiza la eliminación.

Por eso no resulta extraño que la producción del reality ya esté pensando en una edición 2023. Aunque quedan varios meses por delante, durante los cuales habrá muchas sorpresas, repechajes e ingresos de suplentes, según lo adelantó Crónica. Este domingo saldrá el quinto encerrado. Habrá que ver quiénes se mantienen en la casa: Lucila, que juega fuerte y usó la espontánea; Juliana la escondedora; Maxi en plan galán; "Alfa", polémico, pero rendidor, y quien juega calladita es la ex diputada del Frente de Todos, Romina Uhrig, que no muestra táctica. Cambia minuto a minuto quién manda en la Casa.

Por lo pronto, Mora Jabornisky y Juan Reverdito, dos de los 4 eliminados hasta el momento, sueñan con volver a ingresar a la casa, en el repechaje. Y así lo dejaron en claro ayer cuando Mora utilizó su cuenta de Tik Tok y sorprendió con un video que compartió con sus seguidores: "Miren quién me vino a buscar. No sabía que los taxistas vienen tan facheros", avisó.

Y reveló que Juan, el último eliminado de la casa, la había pasado a buscar por su casa para reunirse. El taxista, acompañado por el muñequito de Flash que siempre llevó consigo adentro de la casa, reaccionó: "Vamos a volver a entrar, eh. Vamos, Juan".

Sin embargo, hay quienes como Martina, la profe de Educación Física que estuvo dos semanas en el reality aún no lo pasan bien en el "afuera" y sigue explicando que las denuncias por maltrato a sus alumnos no se radicaron nunca de manera oficial y que son sólo comentarios en las redes; los que se multiplicaron e hicieron que protagonice episodios como el que vivió mientras daba una nota a "Intrusos", donde una ciclista se acercó para insultarla.

Por otra parte, nadie escapa al fenómenos "Gran Hermano". Así como el nombre del Presidente de la Argentina, Alberto Fernández, se vio involucrado involuntariamente en el juego por un comentario de Walter "Alfa" Santiago, quien dijo conocerlo; ahora María Eugenia Vidal, la referente del PRO admitió que está al tanto del reality por su hija. "Todo el mundo lo está viendo. Yo no lo miro todos los días, pero lo charlo con mis hijas porque es vox populi", dijo en el programa de Youtube, "Terapia Picante". Y agregó: "No me gustan tanto las personalidades de la casa. (...) No soy fan de uno. Al comienzo todos queríamos estar con Thiago Medina, pero después vi la escena esa donde se acostó al lado del chico que estaba durmiendo y no me gustó nada, no me pareció un chiste y no estuvo bueno".

Consultada por Tomás Holder, admitió que le caía mal y explicó: "No me gusta la homofobia. Todo bien con que hace un personaje, pero me parece que hay cosas que no están buenas ni siquiera dentro de un personaje".

Así también Vidal remarcó que los políticos con un cargo jerárquico usan su tiempo libre de la misma forma que cualquier otra persona. Sea para ver televisión o cualquier otra actividad. "Gran Hermano es un montón porque está todos los días, las galas y un poco me aburre. Pero saber lo que está pasando y discutirlo con amigos o con mis hijos, obvio que sí (lo hago)", reconoció.