El padre de Camila Homs rompió el silencio y apuntó contra de Paul: "Cosas que tengo para contar"

Luego de la paz que reinó durante el Mundial de Qatar, la relación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs pasa su peor momento, ya que luego del reclamo público de la modelo por el tiempo que pasa con sus hijos, el futbolista denunció a ella y a su padre por amenazas dirigidas tanto a él como a su novia actual, Tini Stoessel.

"Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz", es uno de los mensajes que el compañero de Lionel Messi presentó ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como prueba.

Mientras que Horacio Homs, el papá de la modelo, le habría mandado otro mensaje advirtiéndole que pronto "lo conocería". Pero lejos de amedrentarse, el exsuegro de De Paul se mostró muy tranquilo en diálogo con Nosotros a la mañana, que actualmente conduce Leo Montero en reemplazo del Pollo Álvarez. "No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado", planteó desde Uruguay, donde la familia Homs recibirá el Año Nuevo.

Por su parte, el periodista Pampa Mónaco reveló que en la denuncia, De Paul asegura que Horacio le había mandado un mensaje con "una colección de insultos" en el que aseguró que se presentaría en los medios diciendo que le había robado dinero a él, a su mujer y a su hija. También, señaló que el deportista se sintió "amedrentado" dado "el pasado judicial" de Homs.

"Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventado por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física", respondió Horacio.

En relación a los insultos, reconoció que estuvo mal y que tampoco tiene nada que decir sobre Tini. "El único culpable es Rodrigo", aseveró. Y defendió a su hija: "Ella jamás le impidió que vea a sus hijos, ella se enojó porque no cumplió cosas con sus hijos. Él pretendía llevar a los hijos a Qatar con la mucama que tiene 20 años. ¿Ustedes mandarían con la mucama o la niñera a un bebé de un año y medio a Qatar?".

