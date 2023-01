GRAN HERMANO NO SE QUIERE DEJAR GANAR

07/01/2023 - 22:44 Pura Vida

Por Monica Aranda, de la Redacción de EL LIBERAL.

El reality Gran Hermano viene gozando de aplastante rating desde su debut en la pantalla de Telefé, el pasado 17 de octubre, y como la producción no quiere "regalar" ni un solo punto, no solo decidió postergar para mañana la gala de eliminación en la que el público definirá el destino de Alexis, Agustín y Ariel, sino que también hará ingresar a Santiago del Moro a la casa más famosa, rompiendo momentáneamente el aislamiento.

Los cambios previstos para el lunes responden a la estrategia ideada por los productores de GH 2022 para hacerle frente al debut en la pantalla de la competencia del reality "El Hotel de los Famosos", que va por su segunda temporada. Para sumar expectativas en los televidentes, el mismo día de la eliminación, Del Moro les comunicará desde adentro de la casa el inicio del desafío al que se someterán los participantes que están desde el inicio para ganarse el auto 0km. No podrán despegar sus manos del vehículo y 4 de ellos se convertirán en finalistas, para atravesar otra instancia.

La gala de eliminación suele ser la que más rating aporta al reality. La última emisión, en la que Constanza "Coti" Romero abandonó el juego sumó, por ejemplo, más de 20 puntos. Si la eliminación se produjera hoy, la nueva propuesta del canal de la competencia quedaría con el camino libre para llevar público a su pantalla, aunque estrene media hora después del inicio de GH.

Crecen la tensión y las sorpresas

No tanto el reingreso de jugadores que habían sido eliminados, como Lucila la "Tora", Agustín y Daniela, como la entrada de los nuevos, Camila y Ariel, sirvió para incomodar a los antiguos moradores de la casa más famosa de la Argentina. Y la tensión se hace notar. Si bien "el parrillero" lleva varios cruces con Walter "Alfa", la joven cantante de cumbia también es resistida por Thiago, y el participantes de 60 años. A ambos se los considera falsos, aunque Camila es la que más sobresale en esta faceta, ya que después de haberles comentado a Daniela y Julieta que se siente incómoda porque la "Tora" no hace otra cosa que imitarla, se la vio muy cerca de la rubia, dándole besos. La situación fue comentada por Romina y "Alfa", quien reconoció que no le gusta para nada la joven porque con cada una de sus actitudes busca tener a todos pendientes de ella. "Ella dijo que juega con el afuera, dejala que juegue tranquila", le señaló la exdiputada.

Sin embargo, el "señor mayor", como lo llaman algunos seguidores, ya hizo de las suyas. Mientras Camila dormía en uno de los sillones, con la boca abierta, "Alfa" le metió un dedo. "Me muerde", le contaba el sexagenario a los otros "hermanitos" que estaban a su alrededor, siendo testigos de sus risas. "No, no, no le hagas eso, Alfa, no se jode con eso. Está dormida, está vulnerable", le apuntó Ariel. "¿Con qué no se jode? Es una broma que le estoy haciendo. Abogados no. Estoy jugando, hermano", se justificaba Santiago mientras insistía con la broma.

Por esa actitud, algunos seguidores del reality pidieron "sanción" para "Alfa", y al no producirse el castigo otros comenzaron a tildarlo de "acomodado".

Un rato después, Camila habló con "Alfa" en la cocina y no se manifestó enojada, más bien preocupada por haber "dormido con la boca abierta" ante las cámaras. Él le aseguró que se trataba de un chiste y no una actitud "de depravado". Y coincidieron en que algunos compañeros de la casa "son quilomberos".

Después de la gala de eliminación del lunes y la salida de algunos de los varones, volverán a escucharse las estrategias. Sin armar complot, "Alfa" postuló que los que no estuvieron en placa, como Maxi, deberían ir para comprobar qué apoyo tienen del afuera.