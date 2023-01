''ALMAMULA'', DE SANTIAGO DEL ESTERO AL FESTIVAL DE BERLÍN

18/01/2023 - 21:09 Pura Vida

"Almamula", la película del cineasta Juan Sebastián Torales rodada íntegramente en Santiago del Estero, tendrá su estreno mundial en el Festival de Berlín, conocido como Berlinale, uno de los más importantes junto al de Cannes y el de Venecia, el cual se realizará entre el 16 y el 26 de febrero de este año.

A raíz de que el santiagueño Torales decidió mudarse a París, una vez concluida su formación audiovisual en Córdoba, su primer largometraje se convirtió en una coproducción entre Francia y Argentina. Antes del estreno de este filme que contó con la participación de 200 santiagueños, su director habló con EL LIBERAL a través del whatsapp.

¿Qué significa que "Almamula" tenga su estreno mundial en Berlín?

Es proyección internacional, es poner tu película y tu mensaje en un lugar al que todo cineasta desea llegar, ante el máximo de personas y lugares posibles. Es poner a Santiago en el mapa; es un evento histórico a nivel cultural en la provincia. Esto nunca pasó en la historia de Santiago. Es ilusionarme pensando que voy a presentar la película con mi joven protagonista Nicolás Díaz, y que le voy a poder ofrecer la posibilidad de venir a Europa, a vivir una de las experiencias más fuertes de su vida. Y una noticia como ésta, luego de tantos años de trabajo, de dudas, de perder la fe, de volver a levantarse, de no creer, de creer de nuevo, de preguntarme a uno mismo ¿qué estoy haciendo?... Es despertar, recibir un mail de uno de los festivales más importantes del mundo, y ver que tu esfuerzo, tus dudas, todo en lo que apostaste estos últimos años, todo lo que perdiste es recompensado. No tiene precio, es alegría pura, y un alivio difícil de explicar. No tengo hijos, pero puedo decir que, en cierta forma, hoy he dado a luz.

¿Cómo llegaste a esta instancia de la Berlinale?

Es todo un mundo que voy descubriendo de a poco y que no conocía. Antes de Berlín existen lo que se llaman los mercados de cine, sólo destinados a profesionales del medio y a películas en construcción, o sea que no están terminadas, una manera de poner en vitrina las películas que podrían participar potencialmente en los festivales del año siguiente. "Almamula" estuvo presente en 2, con muy buenas sensaciones, y un premio en diciembre en Ventana Sur, organizado por el Marche du Film de Cannes. Al mes siguiente Berlín nos anuncia esta gran noticia.

¿Cuándo tienes pensado estrenarla en Santiago del Estero?

Mi deseo es estrenarla en el Festival internacional de Cine de Santiago del Estero en junio, pero creo que eso ya no depende de mí, sino del calendario que se decida para la película.

El monte santiagueño y elementos sobrenaturales configuran "Almamula". ¿En quién te inspiraste?

La inspiración es básicamente Santiago del Estero y el deseo profundo desde muy chico de hacer una película. Sucumbiendo al desarraigo, cuando empecé a escribir la peli estaba viviendo en París hace 10 años, con una necesidad muy fuerte de volver a conectar con Santiago y con ansias de hacer algo que me una de por vida a mi provincia. Así -terapia de por medio- empecé a conectarme con mi niñez, las cosas que me gustaban, las heridas que sigo reparando, mis miedos y la inevitable inspiración de haber crecido en una familia en la que la música, el folclore y el arraigo a la tierra de una u otra manera siempre nos fueron inculcado. Fue básicamente conectar con todo lo que amas y todo lo que duele, de vos mismo y de tu tierra. El monte, el río, la ciudad, la gente, la adolescencia, la siesta, el calor, las leyendas, son todos elementos presentes y parte de la inspiración.

¿"Almamula" es un filme que interpela a la sociedad?

Desde el momento en que instalas el cotidiano de una familia durante una hora y media en una pantalla, estás dando un reflejo de la sociedad, es uno de los poderes mágicos del cine, abrir ventanitas desconocidas para algunos, y más comunes para otros. Yo creo que en "Almamula" mucha gente se va a ver reflejada, como en un espejo, otras tal vez no tanto, lo importante es descubrir y dejarse llevar por el relato de la película, que es bastante atípico y sorprendente.