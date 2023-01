Abel Pintos regaló un show a 50 mil almas

26/01/2023 - 20:59 Pura Vida

Este año Abel Pintos hizo temblar Mar del Plata con una propuesta de doce shows en el Teatro Tronador que agotaron localidades varios meses antes, y para despedirse de las miles de almas que lo ovacionaron noche tras noche, el bahiense montó una suerte de fiesta pública en la Plaza Colón donde se colocó una pantalla gigante que transmitió en vivo su concierto. Pero eso no fue todo: Abel, en persona, sorprendió al público que se había concentrado en ese lugar .

Desde el escenario del teatro, donde Mirtha Legrand se convirtió en una invitada de lujo, el cantante señaló: "Quiero agradecer a través de todos ustedes como un símbolo de todas las personas que pasaron por esta sala en estos 12 días. Doy conciertos en Mar del Plata desde antes de que pudiera tener claro que la música podía ser un camino posible para mí", en referencia a la corta edad con la que empezó su carrera. Y sumó: "Gracias por confiar en nosotros".

Una vez finalizado su show, intercambió palabras con la diva quien le hizo un pícaro reproche por haber visitado a Juana Viale, su nieta, en su programa, y no a ella. "Abel venía a mi programa cuando era muy jovencito, recién llegado de Ingeniero White, al lado de Bahía Blanca, y ya cantaba maravillosamente bien", evocó. Y fiel a su estilo, lanzó: "¿Vos fuiste a lo de Juanita y no viniste a mi programa?", Abel se incorporó hasta el micrófono y le respondió: "Sí, es cierto". Entonces Mirtha entró a jugar con su respuesta: "¡Es cierto! ¿Y por qué me hiciste eso? ¿Por qué me fuiste infiel? ¿Por qué?", despertando las risas del público.