Nicolás Díaz: "Almamula" deja bastante enseñanza"

Juan Sebastián Torales, cineasta santiagueño, dio a conocer oficialmente el tráiler de "Almamula", película que filmó íntegramente en Santiago del Estero y que este sábado 18 de febrero tendrá su estreno mundial, en la sección Competencia Generation, en el 73° Festival Internacional de Berlín 2023.

Ese día estarán presentes el realizador de la coproducción argentina-francesa, lo productores y Nicolás Exequiel Díaz, el joven protagonista de la historia que desarrolla Torales en "Almamula".

Nicolás viajará mañana a la capital alemana para asistir a la avant-premier de "Almamula". Estará acompañado por su mánager, "Muñeca" Villalba. Antes, el joven y debutante actor, que actualmente cursa la secundaria en el Colegio Sagrado Corazón, de ciudad Capital, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

-¿Cómo llega a vos la posibilidad de trabajar en "Almamula"?

Mi mánager llamó a mi madre para decirle que necesitaban un niño para actuar en una película. Le dijo que yo cumplía físicamente con lo que requerían.

-¿Qué ha significado para vos trabajar en "Almamula"?

Ha sido bastante lindo. Ha sido un ambiente de trabajo muy lindo.

-Hablame de Nino, ese adolescente que compone y que tiene que aguantar los ataques homofóbicos.

Nino es un tipo tranquilo y mantiene un perfil bastante bajo. Es víctima de constante maltrato por las diferencias que tiene y más en esa época en que no lo tomaban de una manera nada grave.

-¿Qué enseñanzas te dejó la película?

Aparte de los conocimientos en cuanto a actuación, la historia en sí deja bastante conocimiento porque te hace ver cómo eran las cosas antes y que no todos estamos al tanto porque estamos en una generación bastante diferente a la de antes. Por suerte, eso ya está cambiando muchísimo.

-¿Consideras que la película ayuda, enseña acerca de la necesidad de ser tolerante ante temas como el que desarrolla, particularmente, "Almamula"?

Sí, por supuesto. La película muestra el maltrato. La película transmite el miedo, la tristeza, el dolor que sufre el personaje de Nino cuando le pasan esos diversos sucesos. Es una historia muy buena. La película deja grandes enseñanzas. Podría ayudar a muchas personas porque hay gente que, todavía, no acepta algunas cosas y no se da cuenta del daño que causa.

-¿Cómo has preparado el personaje?

La directora de actores ha sido quien me preparado porque es complejo el personaje. Me ha preparado muy bien, hemos hecho distintas actividades.

-¿Cómo has vivido el momento cuando te has enterado que "Almamula" competiría en Berlín?

Yo estaba en Buenos Aires cuando me llamaron para avisarme que la película estaría en un festival tan importante como es el de Berlín. No caía, porque en un principio poco sabía del festival, hasta que empecé a investigar y ver la importancia que tiene en el mundo del cine. Estoy muy orgulloso de todo.

-¿Cómo te preparas para este sábado 18, día del estreno en Berlín, y con tu presencia?

La verdad que tengo muchos nervios. No sé hablar inglés ni alemán. Voy a tener traductor, pero no es lo mismo. Estoy nervioso, pero creo que lo podré llevar.

-¿Soñaste llegar a hacer un trabajo como este e incursionar en la actuación?

La verdad que no. Yo no tengo nada de experiencia. Ha sido la primera vez que he hecho un casting. Nunca he realizado un curso de actuación.

-¿Seguirás en la actuación o harás otra carrera?

Seguiré la carrera de la actuación. La he conocido y es algo muy lindo. Antes no me llamaba la atención, pero ahora que he tenido la experiencia me empezó a gustar.