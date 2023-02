Santiagueños que viven en Europa vieron "Almamula"

19/02/2023 - 20:41 Pura Vida

Emilio Marcelo Jozami / Redacción de EL LIBERAL.

Santiagueños que viven en Europa fueron a Berlín para acompañar el estreno mundial de "Almamula", la película del cineasta Juan Sebastián Torales que tuvo un cálido recibimiento por parte de un público que aplaudió incesantemente tanto en la previa a la presentación y al final de la exhibición en el 73° Festival Internacional de Berlín.

Franco Paco, Juancho Ruiz, Gonzalo Reynoso, Rodrigo Reynoso y Álvaro Atías presenciaron la avant-premiere acompañando a Torales, a Nicolás Díaz (protagonista) y Tania Darchuk (actriz). Todos ellos vivieron momentos de emotividad plena al sentir la extraordinaria recepción que tuvieron en la sala en la que se proyectó en la Berlinale.

EL LIBERAL logró contactarse con tres de ellos: Álvaro Atías, Gonzalo Reynoso y Juancho Ruiz. Álvaro, desde París, donde está radicado, y Gonzalo y Juancho, desde Hamburgo, ciudad alemana en la que viven, dieron sus respectivos testimonios cargados de emotividad tras lo vivido en Berlín al acompañar a sus compatriotas en el estreno mundial de "Almamula", un largomentraje que los cautivó y sedujo al público en general.

Álvaro: "Fue todo un honor"

Álvaro es ingeniero en Informática, es de Santiago capital y actualmente vive en París. Desde la capital de Francia, destacó EL LIBERAL: "Fue todo un honor para mí participar a la avant-première mundial de "Almamula". La película tiene una gran carga emocional tratando problemas universales como la intolerancia y el fanatismo aplicados a la sociedad santiagueña y al misticismo".

Álvaro también analizó el rol que desempeña Nicolás Díaz en su composición de Nino, el personaje sobre el que recae todo el peso de la trama del filme de Torales.

"El protagonista de la película (Nicolás Díaz) es una verdadera revelación y Juan (Sebastián Torales) supo cómo orientarlo, junto con el resto del reparto, para plasmar su visión", sostuvo.

Gonzalo: "Santiagueños en Alemania"

Gonzalo Reynoso es músico, oriundo de La Banda y radicado en la ciudad alemana de Hamburgo. Junto con su hermano Rodrigo viajaron a Berlín para el estreno de "Almamula". Lo cierto es que los hermanos Reynoso tenían un motivo más que importante: Nicolás Díaz, el actor principal de esta coproducción argentina-francesa-italiana, es sobrino de ellos.

"Enterarnos de que una película santiagueña se iba a estrenar en la ciudad de Berlín nos había tomado por sorpresa a nosotros santiagueños viviendo en este lado del charco, y entonces como tenemos un movimiento de "santiagueños en Alemania" había tomado la iniciativa de ir a apoyar a este hermano migrante de nuestra provincia para brindar por él y su proyecto laboral", reflexionó Gonzalo ante la requisitoria de EL LIBERAL.

Escuchar la tonada propia del santiagueño a través de la pantalla del filme de Torales, hizo llorar de emoción a estos integrantes del movimiento "Santiagueños en Alemania". En ese sentido, Gonzalo, puntualizó: "Realmente las sensaciones han sido muy especial. Estar en esa magnitud de festival de cine y escuchar la tonada en la pantalla gigante ha sido fantástico, nos sacaba una sonrisa en el respeto cada segundo. Quiero felicitar a los actores, a la producción, al director y a todo tipo de trabajadores por el ¡trabajazo! que hicieron para esta película".

"Personalmente, Almamula, es un mito leyenda santiagueña con el cual hemos crecido. Que la producción haya tomado la decisión de trabajar con esto me parece muy de valientes, porque uno no sabe el nivel de aceptación con el que el público digiere esto", puntualizó el joven artista santiagueño tras ver la película "Almamula".

Y fue más allá al sostener que Torales "dejó sinceramente plasmado como mensaje el amor de una persona hacia otra, el deseo intacto biológico de lo cual nos hacemos cargo como personas, seguramente hay un antes pero también habrá un después a causa de muchas índoles y temáticas con la cual se " juegan" en el papel de los actores (llámese político , religioso, nivel sociedad). Porque ese es el mensaje claro, que como personas seamos o no creyentes, respetar la decisión de uno u Aceptar las mismas, en mayúscula ACEPTACIÓN".

"Para remarcar: el sonido de los coyuyos en diferentes tomas, la verdad que no si se habrá sido algo pensado o no pero sabemos que este sonido a veces se pone ensordecedor y nos tapamos los oídos cuando hablamos al lado de los algarrobos. En la película había secuencias que creo que eran por errores de sonido de masterización de lo cual muchos del público de tapaban los oídos al escuchar eso, volumen alto. Por eso digo, no sé que habrá sido si un error o simplemente era pensado que el público "viva " la película", concluyó.

Juancho Ruiz

Juancho Ruiz es músico, oriundo de La Banda y vive en Hamburgo. Felicitó a Torales por "llevar a cabo una idea tan original y revolucionaria que llena de orgullo a los santiagueños y a todo el pueblo argentino".