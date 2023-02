Vives volvió a un viejo amor de la mano de Disney+ en "El club de los graves"

22/02/2023 - 21:26 Pura Vida

El compositor y cantante colombiano Carlos Vives retorna a sus orígenes artísticos en la actuación para protagonizar por la plataforma Disney+ la serie "El club de los graves" donde metido en la piel de un profesor de música lleva a la ficción una pelea propia que, describe, "tiene que ver con valorar la música local dentro de una industria que siempre trata de uniformarnos".

Desde Bogotá, sede de una nueva historia centrada en una academia de música para jóvenes, Vives considera que pese a que su personaje promueve las músicas colombianas entre el alumnado, "estamos contando una historia universal".

En "El club de los graves", encarna a Amaranto Molina, un profesor de música que llega para alterar las normas académicas del lugar dirigido por Eduardo Kramer quien cada año elige a cinco alumnos -apodados "Los Agudos"- para integrar la Teen Band del colegio. A cargo de "Los Graves", Molina no solamente permite que ese elenco de jóvenes despliegue su creatividad sino que lo haga a partir de ritmos y estilos ligados a la tradición sonora colombiana.

-¿El entusiasmo que te genera "El club de los graves" te lleva a pensar en una continuidad actoral?

Yo creo que esta serie es algo que tiene mucho kilometraje, entonces por supuesto me veo en otras temporadas siguiendo ese camino de la gente joven que quiere hacer música, que sueña con estar en la música, pero que además sueña con ser exitosa y tiene que encontrar ese camino de ser originales para poder lograrlo seriamente. Me parece necesario seguir contando esta experiencia de preguntarse siempre por qué yo quiero cantar, por qué yo quiero ser músico, por qué yo quiero ser actor, por qué yo quiero ser artista, especialmente en lugares como los nuestros donde hay músicas muy valiosas que no merecen quedarse con solo el título de folclore, sino que merecen crecer e ir hacia adelante. Y entonces siento hay muchas otras historias con las que puedo llamar la atención, poder estar allí, por supuesto, y seguirlas contando.

-¿El hecho de que este personaje dialogue con tu propia búsqueda como artista y como difusor es lo que te liga a la serie?

Fue un proceso muy interesante porque el equipo de Disney está muy conectado con las cosas que me pasaron cuando yo comenzaba y proponía estas cosas nuevas a una industria que no estaba acostumbrada entonces a esas innovaciones. Y siento que "En el club de los graves" hay como un mensaje muy universal porque en Colombia no somos los únicos que tenemos músicas originales que luchan por no desaparecer en una industria que cada vez quiere uniformarte más.

- ¿Será otra manera de demostrar que las singularidades de las culturas nativas son atractivas?

Sí, son valiosas porque al final nuestra industria es la creatividad y la creatividad está en gran parte en la identidad. Yo creo que la identidad mejora la creatividad y vivimos en una industria del entretenimiento donde la creatividad de las historias nuestras empiezan a ser llamativas. Esas historias están en los libros, están en las grandes plumas nuestras, pero no se han llevado tan así a la televisión, a los animados, a las series, a los nuevos lenguajes y siento que ahí hay una mina increíble para la industria de entretenimiento con valores y mensajes valiosísimos.