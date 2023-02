A SHAKIRA LE SOBRAN DARDOS PARA APUNTAR CONTRA PIQUÉ

24/02/2023 - 21:12 Pura Vida

La cantantes colombianas Shakira y Karol G publicaron juntas ayer la canción cuyo título, "TQG", es la abreviatura de "Te quedó grande", en cuya letra sus seguidores pueden observar nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

"Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía", dice Shakira en la canción, y asegura: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta 'pa' lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido", una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras la ruptura sentimental.

En TQG Shakira dispara, deja entrever que el ex futbolista quiso volver con ella en: "Ahora tú quieres volver se te nota. Espérame ahí que yo soy idiota". Y en: "Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito".

Y como en el anterior tema, aquí Clara también tiene su filosa dedicatoria. "Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río", canta una afilada Shakira.

El tema es la primera colaboración que las dos artistas llevan a cabo y es el quinto single del nuevo álbum de Karol G, "Mañana será bonito", su cuarto trabajo desde que arrancó su carrera discográfica en 2017, con "Unstoppable".

La canción, como era de esperar, se convirtió en tendencia y superó las 10 millones de reproducciones en sus primeras horas desde la publicación.

Karol G (Medellín, 1991) ya había publicado un mensaje para Anuel AA en su canción "Mami", en dúo con la cantante BeckyG, y por el que acaba de conseguir el premio Lo Nuestro a Canción del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami.

También Shakira (Barranquilla, 1977) se llevó otros tres premios como Artista Pop Femenina del año, Colaboración del Año Pop y Canción del Año- Pop Urbano por "Te felicito", junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de esta trilogía de canciones dedicadas a su expareja, Gerard Piqué.

A esa le había seguido la Sesión #53 con el productor argentino Bizarrap, que generó una enorme repercusión y que acumuló decenas de millones de reproducciones en las plataformas.

Mientras tanto, la pareja de Piqué y Clara Chía Martí, quienes oficializaron su relación el 25 de enero pasado, volvió a ser noticia en los medios españoles por una situación confusa que se volvió viral en las redes sociales. Los flamantes novios habrían salido en una de sus visitas, que se han vuelto públicas, a un restaurante para cenar, pero se llevaron una sorpresa. El lugar, según testigos, pertenece a un seguidor de la colombiana Shakira, quien al ver a la pareja en su establecimiento, no les habría permitido quedarse y los sacó del lugar. Lo que sí se pudo observar en el video es a la pareja dejando muy molestos el local para subir al auto y marcharse, ante el asedio de periodistas y seguidores.

Karol causó revuelo con su disco

La estrella mundial presentó su más esperado álbum "Mañana será bonito", una colección de 17 canciones íntimas, con las que les permite a sus fans echar un vistazo a las emociones más íntimas que Carolina tuvo al superar el desamor.

En este nuevo álbum, Karol demuestra todo su talento como intérprete y autora, además de su destreza en la producción como coproductora de los temas "Tus gafitas", "Gucci los paños" y "Mientras me curo del cora". Repleto de colaboraciones que resaltan el amplio alcance creativo de Karol, el disco cuenta con algunas de las estrellas más destacadas del momento, así como de artistas emergentes como Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul, Sech y Shakira.

El pasado fin de semana cautivó a miles de personas con una espectacular presentación en el festival más importante de Latinoamérica, el de Viña del Mar, en Chile. En el festival interpretó "Mañana será bonito" en vivo por primera vez. Tras el show, la colombiana recibió Gaviotas de Platino y Oro.