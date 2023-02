La hermana de Marcos gana protagonismo en GH

24/02/2023 - 21:18 Pura Vida

Nadie se atreve a cuestionar el perfil ganador de Marcos Ginocchio, el joven salteño, estudiante de abogacía, que ingresó a la casa de Gran Hermano sin generar demasiadas expectativas, y poco a poco se fue convirtiendo en el favorito del público. Pero el encanto que desplegó el "hermanito" con su personalidad a lo largo de estos cuatro meses de encierro parece estar en el ADN de su familia, ya que su hermana Valentina, quien ingresó a la casa junto a los familiares de los otros participantes, le está quitando protagonismo a los propios jugadores, no solo por los emotivos intercambios que tiene con Marcos, sino también por la calidez con la que se acerca al resto de los "hermanitos".

En las últimas horas, la noticia de su popularidad en el afuera llegó adentro de la casa en la forma de un nuevo grito. "¡El primo tiene aguante! ¡Valentina, queremos saber tu Instagram!", fue el grito que sacudió el patio de la casa, cuando la salteña estaba sentada afuera junto a Camila. Si bien celebró que su hermano reciba el cariño del público, le costó creer que también hubieran pronunciado su nombre en el mensaje anónimo. "No escuché Valentina igual", se sorprendió. "¡Si Valen, es para vos, vamos!", la alentó Camila. La hermana de Marcos se rió, brindó por su aparente popularidad y dejó su dirección de Instagram a las cámaras (@valentinaginocchiom).

Valentina está radicada en Francia desde hace largo tiempo, y en el último año no había podido regresar a la Argentina para visitar a su familia, por lo que el reencuentro con su hermano los conmovió a ambos. En las fotos de su Instagram se pueden apreciar imágenes de su trabajo como modelo, sus viajes y su pareja. Si bien es bastante relajada, y ocupa algunos minutos del día a meditar, al igual que su hermano se ve que tiene muy en claro el juego.

Así, cuando tuvo la oportunidad de nominar a los familiares de los "hermanitos" para que comenzaran a abandonar la casa, le dio sus primeros dos votos a Fabián, el sobrino de Romina; y uno a Florencia, la hermana de Camila, precisamente los dos que ya se despidieron del juego. El familiar que se convierta en el último en salir de la casa le dará inmunidad al jugador y éste tendrá la potestad de salvar a alguno de los compañeros que lleguen a placa.

La hija de Romina la quiere afuera

Otra que parece tener bien en claro el juego es Mía, la hija mayor de Romina, quien consultada por Laura Ubfal durante su visita a los estudios desde donde Santiago del Moro conduce Gran Hermano, dijo: "Me gustaría que gane, pero creo que no tiene oportunidad". Ubfal le preguntó por qué sentía eso. "Porque ahora la gente no la ve muy bien por cómo está posicionada", respondió la pequeña. "¿Preferirías que la saquen?", le consultó la panelista de GH. "Sí, porque creo que ya está", cerró Mía.