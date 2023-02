¿LA FINAL SERÁ ENTRE NACHO Y MARCOS?

27/02/2023 - 23:16 Pura Vida

Con la salida de Walter "Alfa" Santiago, después de ese mano a mano con Romina Uhrig en la votación telefónica, y tras la "fulminante", mal jugada por Julieta Poggio, que terminó sacando de la casa a Daniela Celis, Gran Hermano parece haberse visto obligado a "barajar y dar de nuevo" para generar nuevas dinámicas entre los "hermanitos" que sigan generando interés en los televidentes. En ese marco arribaron los familiares de los seis participantes que continúan en el juego, aunque el conductor del programa, Santiago del Moro, aclaró que esa "visita prolongada" ya estaba planeada con antelación.

Como sea, la novedad permitió observar cuáles son las nuevas reacciones de los jugadores y del público frente a Romina, Julieta, Camila Latanzzio, Lucila la "Tora" Villar, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, a través de sus familiares, ya que la primera propuesta consistió en nominar al familiar que iba a abandonar en primer lugar la casa. Al primero, lo eligieron los "parientes" y los propios jugadores, y al resto, el voto telefónico. De esa manera, el primer "expulsado" fue Fabián, el sobrino de Romina, por lo que la imagen de la exdiputada perdió fuerza, adentro y afuera. Le siguió Florencia, la hermana de Camila; el domingo, Camila, la hermana de Julieta; y anoche los fanáticos iban a decidir el futuro de Gladys, la madre de la "Tora"; Rodolfo, el padre de Nacho; y Valentina, la hermana de Marcos. La eliminación continuará hoy y mañana. Pero el que se vaya mañana le transferirá inmunidad al jugador, quien podrá elegir a quien salvar de la placa de nominación con vistas al domingo.

Con Romina de "capa caída", y Julieta, perdiendo imagen a su lado, los seguidores del reality de Telefé que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7, comenzaron a posar sus ojos en Nacho como otro candidato, más allá del favorito Marcos, para llegar a la final. La llegada de Rodolfo, el padre del joven de 19 años, puede que haya colaborado en resaltar la presencia de Nacho, en el juego, a quien Coti Romero, la exGH lo ve como un posible ganador. "Sé que puede sorprender porque dentro de la casa fue uno de mis principales rivales y el único que leía mi juego pero, para ser justa, merece ganarlo Nacho", sentenció la participante, una de las más estrategas en esta edición.

La confesión de Rodolfo

Rodolfo Castañares Pose es el papá de Nacho. Si bien es uruguayo, pasó gran parte de su vida con su marido en Sitges, España, por lo cual, habla como si fuera español. Y en su estadía en la casa más famosa del país contó cómo fue el proceso de contarle a su hijo sobre su sexualidad. "Yo me sentía muy culpable porque nuestra familia era preciosa, pero me enamoré de otra persona. Fácil estuve como 15 días diciendo '¿Cómo se lo digo?' Y un día me senté con ella (su esposa y madre del joven) y le dije 'tengo que contarte algo'".

De esta forma, le reveló que había comenzado a sentir cosas por un hombre y sostiene que en ese momento, ambos estaban "alejados" y su mujer tenía intenciones de volver a la Argentina. "Se quedó como shockeada... yo sentí mucha culpa en eso. Luego, lo superé por suerte y fui al psicólogo".

También recordó los momentos en que su hijo dio a conocer la sexualidad de su padre. "En el fútbol, de repente lo iba a buscar yo y al día siguiente iba Jesús (su novio)", expresó y añadió que ante las preguntas de quién eran ambos, Nacho contestaba que eran sus papás y los compañeros reaccionaban de la mejor manera.

La madre de Nacho falleció en mayo de 2021, situación que lo acercó al dolor de Camila, quien también perdió a su papá hace poco.