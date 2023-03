EL LIBERAL ACOMPAÑA A "VIKINGOS" EN HISTORY 2

01/03/2023 - 21:51 Pura Vida

A 10 años de su estreno mundial, las 6 temporadas de la serie original de History "Vikingos", se verá desde el lunes 6 de marzo en History 2. El reinado del vikingo Ragnar Lothbrok retorna así a su casa madre, la señal insignia en materia de documentales y hechos históricos.

Originalmente esta producción iba a ser una miniserie de 9 capítulos. Pero el éxito conseguido en el mundo llevó a su creador Michael Hirts a hacer 80 capítulos más sobre la historia de guerreros, comerciantes y exploradores nórdicos del siglo VIII, en la Edad Media, contada a través de los ojos de la sociedad vikinga.

Fundados en la tradición oral nórdica y empleando lenguas muertas "resucitadas", para esta serie, como el nórdico antiguo, latín, francés medieval e inglés antiguo, la vibrante historia de Ragnar (Travis Fimmel) vuelve a la pantalla para revivir las aventuras de aquel granjero constructor de embarcaciones sin igual que utilizó tecnología adelantada para su época.

Uno de los momentos memorables de la conferencia internacional de la que participó EL LIBERAL incluyó la revelación de un material inédito, una escena que quedó fuera de la sexta temporada de la serie, en la que se puede ver al personaje de Björn (Alexander Ludwig) y su medio hermano Ubbe (Jordan Patrick Smith). Los actores revelaron que cuando su personaje moría en la serie o ya no formaba más parte del guion, la producción encabezada por Hirst les obsequiaba un escudo firmado por el elenco y el equipo técnico, o les brindaban otros objetos de distinto valor para cada uno de los actores.

El puntapié de Vikingos posee rigurosidad histórica ya que la saga está ambientada como la costa de Northumberland, en el noreste de Inglaterra, mojón del origen de la era vikinga. Y es precisamente en el año 793 cuando Ragnar encarna las tradiciones nórdicas de devoción a los dioses y, según la leyenda, es descendiente de Odín, dios de la guerra y los guerreros.

"Si pensamos simplemente en vikingos, quizás pensamos en brutalidad, en matanzas. Siempre se ha considerado a los vikingos culturalmente como las fuerzas oscuras que llegan de noche y roban nuestras propiedades, violan a las mujeres, y que son simplemente personas malas. Era cómo la gente había escrito sobre ellos, que hablaban del enemigo. Pero cuando comencé a escribir 'Vikings' investigué mucho sobre los vikingos y me di cuenta de que no sabía nada sobre ellos. Pensaba que sabía sobre ellos, pero no sabía nada. Me fascinó su cultura, su paganismo, su democracia, todos los distintos aspectos de su vida", contó Hirts. Y sumó: "Entonces yo lo analicé desde adentro, como seres humanos, y no como emblemas del mal y la destrucción. Si no como hombres y mujeres, como nosotros y nosotras, que aman. Quizás la gente pensaba que 'Vikings' era un serie de violencia y no. Es un show sobre emociones, de personas y por eso es tan importante y por eso le gusta tanto a la gente".

El australiano Travis Fimmel, quien encarnó al implacable Ragnar Lothbrok en las primeras 4 temporadas, luego interpretó a Marcus en la saga "RaisedbyWolves" entre 2020 y 2022 y en la actualidad aparece en la serie de TV "Black Snow", en la piel de James Cormack.

Aparte de Travis Fimmel, quien encarga a Ragnar, otro de los actores estrellas de "Vikingos" es Alexander Ludwig, quien está desde la temporada dos hasta el final de la serie. "No sabía nada sobre los vikingos. Nada de nada. Por eso es que creo que la gente amó el show. Creo que a la audiencia le gusta aprender. Y esta es una cultura, como dijo Michael, de la que solo sabíamos que eran como los demonios del norte que llegaban y azotaban y arrasaban con todo. Y de repente uno le mete un elemento de humanidad a esta cultura y es fascinante. Fuimos afortunados que formar parte de algo que rompió el hielo de esta manera".

Katheryn Winnick no

necesitó de dobles

Katheryn Winnick no necesitó de dobles

Ragnar es un agricultor que desafía a su líder, carente de visión y busca así ser un auténtico rey, apoyado por su mujer, la campesina Lagertha, interpretada por Katheryn Winnick, quien no necesitó de dobles a la hora de las escenas de acción.

La actriz canadiense es cinturón tercer dan en taekwondo y cinturón negro, segundo dan, en karate. Y, por si fuera poco, tiene una licencia como guardaespaldas y además es kinesióloga. Confesó que “pudo tener una voz y darles voz a las mujeres”.